تحفة أخرى من بي إم دبليو تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة

كشفت بي إم دبليو نموذجها التجريبي من سيارة XM التي صممت لتحدث نقلة نوعية في عالم السيارات رباعية الدفع.

ومن أكثر ما يشد الانتباه في السيارة الجديدة هي ملامح القوة التي حاولت بي إم دبليو إظهارها من خلال الهيكل الكبير والانحناءات البارزة فيه، وعبر التصميم الفريد للمصابيح وفتحات الهواء الموجودة على الواجهة الأمامية وغطاء المحرك.

وأضفت الإضاءة الخارجية وعناصر الزجاج والفايبر المتداخلة مع بعضها على هذه السيارة لمسات أنيقة جدا من حيث الشكل الخارجي، ولم تقل قمرة هذه السيارة تميزا من حيث التصميم أيضا، إذ تزينت بعناصر مكسوة بألياف الكربون، وزودت المقاعد بأفخم أنواع الجلود، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة متطورة تمتد على كامل عرضها تقريبا، ويمكن من خلالها التحكم بجميع أنظمة المركبة.

وستعتمد هذه السيارة على محرك هجين قادر على توليد عزم يعادل 750 حصانا، كما ستكون قادرة على القطع مسافات كبيرة معتمدة على القسم الكهربائي من المحرك فقط، ما سيجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود ومركبة صديقة للبيئة بنفس الوقت.

ولم تعلن بي إم دبليو بشكل رسميا بعد عن باقي مواصفات هذه السيارة وموعد إطلاقها، لكن التحليلات تشير إلى أن نماذجها ستبدأ بالظهور في الأسواق العالمية في النصف الأول من العام القادم.