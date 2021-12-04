شحن شدات ببجي uc ميداس باي بال ID مجانا

شحن شدات ببجي uc من الأمور الهامة التي يبحث عنها عشاق لعبة ببجي لما يعطية من مميزات، حيث تساعد اللاعبين في الحصول علي العديد من المميزات مثل الملابس الفريدة والأسحلة والاسكنات الهاصة بالسيارات والدرجات البخارية، والعديد من الأشياء التي تعطي اللاعب مميزات الوصل إلي مراحل متقدمة في اللعبة، ويمكن عن طريق شدات ببجي الحصول علي الصناديق المميزة التى يوجد بها العديد من الهدايا الفريدة والتي لن تحصل عليها من الصناديق المجانية، وسوف نوضح معكم من هلال هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي uc عن طريق ال ID مجانا وبدون أي مصاريف إضافية عن طريق موقع ميداس باي midas buy بخطوات بسيطة.

هناك العديد من الطرق والموقع التي توفر شحن الشدات بطرق بسيطة وبدون خبرة للمبتدئين. كذلك يوجد العديد من الطرق من أجل شحن شدات ببجي uc مجانا دون دفع أي أموال. وذلك عن طريق بعض المواقع التي توفر بطاقات جوجل بلاي مجانا أو بعد تنفيذ عدد من المهمات البسيطة مثل الإجابة علي بعض الاسئلة أو مشاهدة بعض الفيديوهات، وسوف نتعرف الآن علي طريقة شحن شدات ببجي مجانا بدون عمولات بطريقة شرعية ومضمونة.

شحن شدات ببجي uc ميداس باي midas buy

فتح الموقع الرسمي لميداس باي.

ثم الضغط علي أنشاء حساب جديد بالموقع.

بعد ذلك تحديد اللغة والدولة والعملة التي سوف تستخدمها في الشحن.

ثم يطلب منك الموقع رقم الهاتف ويجب التأكد من كتابتة بشكل صحيح.

بعد ذلك يصلك رمز التحقق من الهاتف عبر الرسائل نقوم بعملية التأكيد.

بعد ذلك فتح المتجر والضغط علي شراء أدوات ببجي.

ثم تقوم بأختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

بعد ذلك كتابة ال ID الخاص بحسابك في الخانة المخصصة.

ثم تحديد كمية شدات ببجي التي تريد شحنها.

ثم الضغط علي أيقونة تأكيد عملية الشراء.

سوف يظهر امامك كود تقوم بنسخة وتفتح اللعبة وتقوم بإدخال الكود في مكانه.

الأن سوف تظهر الشدات التي قمت بشخنها في حسابك علي الفور.

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