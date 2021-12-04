نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار ديسمبر 2021 تحديث لعبة GTA: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V الأصلية ، أزداد البحث مؤخرا عبر محركات بحث جوجل من قبل مستخدمي الألعاب الإلكترونية عن طريقة تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار ديسمبر 2021 بجميع إصدارتها المختلفة. حيث لها الكثير من الإصدارات المتاحة علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن والإكس بوكس. كما تم إصدارها أيضا مؤخرا علي الجوالات الأندرويد والايفون. حيث تم إصدار اللعبة الأصلية في عام 2001 وكان أسم الإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. وكان يعمل بنظام لعب مبني على السرقة والقتل والمطاردات الدائمة مع الشرطة. حيث كانت تعمل اللعبة بشكل مبتدئ للغاية وكان في نفس الوقت نظام لعب حديث. كما قام بإعجاب مستخدمي اللعبة في ذلك الوقت. وبعد عدوة سنوات قاموا مطورين اللعبة بتطويرها بشكل كبير وأصدرت شركة روك ستار جيم إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للكمبيوتر في عام 2010. حيث حدثت طفرة كبيرة في عالم الألعاب ذات التقنية العالية. وفي عام 2019 أصدرت شركة rock star game إصدار لعبة GTA V للاندرويد بحجم صغير بينما يصل حجمها على أجهزة الكمبيوتر من 30 جيجا حتي 60 جيجا بايت. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية. كما سنقوم باستعراض شروط تشغيل إصدار لعبة GTA: San Andreas وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

لعبة GTA V للاندرويد لها إصدارات عديدة منها لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. كل ذلك علي المنصة الإلكترونية تطبيق جوجل بلاي. ومن منصتنا هذه يفضل تثبيت اللعبة عن طريق التطبيق الرسمي للجوجل. وليس اللجوء إلي موقع أخر يقدم هذه الخدمة في تثبيت اللعبة لأنه بنسبة كبيرة يقوم بسرقة بياناتك ويقوم بترويج بها في عروض غير أمنه. ولتثبيت GTA V APK يجب قراءة الخطوات التالية.

أولا يجب الاتصال بالأنترنت عن طريق الجوال الأندرويد وذلك من أقرب نقطة WIFI. نظرا لحجم اللعبة الكبير.

ثم الدخول علي تطبيق جوجل بلاي والضغط علي مربع البحث ثم كتابة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. سوف يظهر إصدار سان اندرياس في النتيجة الأولي ثم عدة إصدارات متتالية. مثل فايس سيتي وليبرتي سيتي ستوريز.

ثم النقر علي إصدار لعبة GTA: San Andreas والدخول علي صفحتها الرئيسية.

والدخول علي صفحتها الرئيسية. ثم الضغط علي قيمة اللعبة والتي بقيمة 30 ريال سعودي. بينما بالعملة المصرية مائة وثلاثون جنيها. وذلك يمكن الدفع إلكترونيا وليس عن طريق الدفع بالكاش.

والآن سوف يتم إظهار زر تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. ويجب النقر عليه. والآن تهانينا أن حصل على اللعبة بدون سرقة بياتك وبدون إعلانات مزعجة.

شروط ومتطلبات تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار لعبة GTA: San Andreas علي الأندرويد

لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تعتبر من أصعب الألعاب في تثبيتها وفي تشغيلها علي الجوالات خصوصا جوالات الأندرويد. وذلك لأن اللعبة تمتلك تصميم جرافيكي عالي الجودة. وذلك يعطيك المغامرة والتشويق والانتباه للعبة لبضع ساعات طويلة في إتمام مهام اللعبة. ولكن تعتبر اللعبة به وضعين وهما وضع الانتهاء من المهام والوضع الأخر هو الوضع الحر. وفي النسخ القديمة كانت اللعبة تبدأ بمهام يجب أن ينتهى منها اللاعب وفي حالة عدم أكتمال المهمة يكون المستخدم خاسر. ولكن في إصدار GTA V APK سان اندرياس الآن يمكنك اللعبة بحرية بدون اللعب بالمهام. ويمكن سرقة وقتل مع الأشخاص بشكل حر بدون أي قيود. ولشروط تشغيل اللعبة يجب أن يتوفر الجوال الأندرويد بالمتطلبات التالية.

مساحة اللعبة علي تطبيق جوجل بلاي 5 جيجا بايت. فيجب علي الجوال أن يتوفر به المساحة وأكثر من ذلك.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية يجب أن يكون الجوال يدعم ذاكرة عشوائية قوية ولا تقل عن 6 جيجا ويفضل ان تكون أكثر.

يجب أن يكون الجوال يدعم ذاكرة عشوائية قوية ولا تقل عن 6 جيجا ويفضل ان تكون أكثر. يعتبر تثبيت لعبة GTA: San Andreas من التثبيت التي تعمل باداء عالي حيث يجب علي الجوال أن يكون متوفر به معالج من الفئة غالية الثمن والذي لا يقل عن سناب دراجون 865 أو اكثر وما يعادل هذا المعالج من المعالجات الأخرى في معالج ميديا تك واكسينوس. وعكس لعبة Grand Theft Auto: Vice city التي تعمل علي معالجات متوسطة بسهولة.

من التثبيت التي تعمل باداء عالي حيث يجب علي الجوال أن يكون متوفر به معالج من الفئة غالية الثمن والذي لا يقل عن سناب دراجون 865 أو اكثر وما يعادل هذا المعالج من المعالجات الأخرى في معالج ميديا تك واكسينوس. وعكس التي تعمل علي معالجات متوسطة بسهولة. كما تعمل لعبة GTA V للاندرويد علي معالج GPU للشاشة عالي الجودة ويناسب معالج الاداء.

علي معالج GPU للشاشة عالي الجودة ويناسب معالج الاداء. تعمل أيضا سان أندرياس علي أندرويد 11 وليس أقل.

تشغيل لعبة GTA: San Andreas للايفون

يمكن أيضا لحاملي انظمة IOS تثبيت لعبة GTA V الأصلية بكل سهولة والاستمتاع بها. وذلك بالدخول علي تطبيق آبل ستور والبحث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. والدفع الإلكتروني أيضا بقيمة 6 دولار أمريكيا. ثم النقر علي كلمة تثبيت لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس والتمتع باللعبة. ولكن يجب قراءة الشروط التالية.

تثبيت لعبة GTA: San Andreas تتطلب مساحة في أيفون لا تقل عن 6 جيجا بايت.

تتطلب مساحة في أيفون لا تقل عن 6 جيجا بايت. كما تتطلب ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت وذلك لجودة أجهزة أيفون.

تعمل أيضا علي معالج من الفئة المتوسطة من معالجات ايفون.

ويجب أيضا أن تعمل اللعبة على نظام IOS 10.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم تثبيت لعبة GTA V الأصلية التحديث الأخير إصدار ديسمبر 2021 للاندرويد والأيفون كما أستعرضنا أيضا شروط لعبة GTA V للاندرويد. كما أيضا أستعرضنا شروط تشغيل لعبة GTA: San Andreas للايفون. نتمنى ان تكون تلك المقالة مليئة بالمعلومات المفيدة بخصوص اللعبة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.