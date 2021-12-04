نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الكأس alkass الرياضية المفتوحة نايل سات 2021 لمتابعة مباراتي مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قنوات الكأس alkass الرياضية المفتوحة نايل سات 2021، حيث تعتبر قنوات الكأس القطرية من القنوات الرياضية الناقلة مباريات كأس العرب 2021 إلى جانب قنوات bein sports الغير مشفرة 1 و2، وفي الوقت الحالي تتجه الأنظار إلى مونديال العرب من قبل محبي وعشاق كرة العربية ومشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة، فمن يرغب في متابعة مباريات اليوم عبر شاشة التليفزيون من خلال قنوات مجانية غير مشفرة، فيمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة الكأس القطرية الناقلة مباريات اليوم.

تردد قنوات الكأس alkass الرياضية المفتوحة 2021

تستضيف الدوحة بطولة كأس العرب قطر 2021 بمشاركة ستة عشر منتخباً عربياً مقسمين لأربعة مجموعات، تضم المجموعة الأولى كلاً من قطر والعراق وعمان والبحرين، والمجموعة الثانية تضم تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، والمجموعة الثالثة تضم المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، بينما تضم المجموعة الرابعة كلاً من الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

وتقام مباريات البطولة على ستة ملاعب تم تخصيصها لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وتتميز هذه الملاعب بقربها من بعضها البعض، حيث يمكن للجماهير حضور مباراتين في نفس اليوم، كما يمكن لمتابعي المباريات من خلال الشاشات أن يستقبلوا القنوات المجانية الناقلة مباريات كأس العرب من خلال ضبط ترددات قنوات الكاس القطرية نايل سات المرفقة بالتالي:

القنوات: alkass one – alkass two. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: H التردد: 11919 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات الكأس المفتوحة عربسات 2021

يتم نقل مباريات بطولة كاس العرب على قنوات الكأس المجانية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكن استقبال قنوات الكأس الأولى والثانية والرابعة من خلال ضبط تردد قناة الكأس عربسات التالي:

القنوات: alkass one – alkass two – alkass four.

الاستقطاب: V

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد مباريات اليوم على قنوات الكأس

تشاهدون عبر قنوات الكأس الرياضية المفتوحة مجاناً اليوم السبت الموافق لتاريخ 4 ديسمبر 2021م ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المباريات التالية:

الأردن X المغرب الساعة 13:00 بتوقيت قطر، والساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، وقد انتهت المباراة بفوز المغرب بأربعة أهداف نظيفة. لبنان X الجزائر الساعة 18:00 بتوقيت قطر، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، وقد انتهت المباراة بفوز الجزائر بهدفين نظيفين. السودان X مصر تبدأ الساعة 21:00 بتوقيت قطر، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على استاد 974. فلسطين X السعودية تبدأ الساعة 22:00 بتوقيت قطر، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

فمن يرغب في معرفة تردد القناة الناقلة مباراة السعودية أو تردد القنوات الناقلة مباراة مصر اليوم، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكن متابعة مباريات اليوم في البطولة العربية من خلال ضبط تردد قنوات الكأس alkass الرياضية المفتوحة نايل سات، بالإضافة إلى إمكانية متابعة المباريات أيضاً من خلال شاشة قنوات BEIN SPORTS المفتوحة مجاناً على النايل سات.