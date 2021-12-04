مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 مميزات وعيوب الجهاز

إن هاتف Samsung Galaxy A54 يعد من أحدث الهواتف المطروحة من شركة سامسونج التي تم انتشار بعض الأخبار عنها في الفترة الماضية إلا أن تقوم شركة سامسونج بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الجديد سامسونج جلاكسي A54 وذلك في بداية العام القادم، ولهذا فإن المواصفات التي تم الإعلان عنها الخاصة بسامسونج جالاكسي الجديد هي متميزة للغاية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المواصفات الكاملة للهاتف بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

يأتي الهاتف الجديد من سامسونج ببعض المواصفات المميزة ومن هذه المواصفات:

نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل من نوع Android 11 شريحة المعالجة يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 900 الكاميرا الأمامية تأتي بعدسة 32 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية تأتي بعدسة 48 ميجا بيكسل بجانب 12+5+5 الشاشة تأتي شاشة من نوع Super Amoled ب 6.5 بوصة مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث التخزين/ الرام 128 جيجا و 6/8 جيجا رام البطارية تأتي بسعة 4300 مللي أمبير

مميزات هاتف Samsung Galaxy A54

إن تصميم هاتف سامسونج جلاكسي متميز للغاية، كما أن وزنه وأبعاده مناسبة للاستعمال بيد واحدة لكافة الأعمار.

يقوم بدعم الشحن السريع وذلك بقوة 18 وات عن طريق رأس الشاحن الخاصة بالهاتف.

إن بطارية الهاتف كبيرة للغاية وتكفي الاستعمال دائم على مدار 24 ساعة.

إن كاميرا الهاتف تقوم بدعم صورة رائعة مع جودة عالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54