خطوات تحويل رصيد stc من جوال لآخر واكود تحويل رصيد موبايلى وزين

خطوات تحويل رصيد stc من جوال لأخر لكافة شركات الاتصالات فى السعودية يتعرض الكثير لموقف نفاذ الرصيد مما يضطره للجوء إلى اقرب الأشخاص لتحويل رصيد له ويجهل الكثيرين طريقة تحويل الرصيد من جوال إلى جوال حيث كل شركة اتصالات فى السعودية لها طريقة خاصة وأكواد تحويل الرصيد تختلف من شركة إلى اخري لذا نقدم لكم كيفية تحويل الرصيد بين الجوالات لجميع شركات التي تقدم خدمات الاتصالات فى المملكة.

طريقة خطوات تحويل رصيد stc في شركة موبايلي من جوال إلى جوال أخر

أولاً يجب الدخول ألي الموقع الرسمي لشركة موبايلى.

ثم الضغط على خيار خدمة تحويل الرصيد من جوال إلى أخر.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم الجوال الذي ترغب فى تحويل الرصيد إليه.

ثم يجب إدخال الكود الخاص بك.

وأخيراً ستصلك رسالة بتأكيد عملية تحويل الرصيد.

أسهل طريقة لتحويل الرصيد لرقم موبايلى

أولا يجب الاتصال على كود رقم *123#.

وبعد ذلك تظهر خانة الرقم المراد تحويل الرصيد له.

ثم خانة قيمة تحويل الرصيد.

كيف احول رصيد لرقم موبايلى من جوال إلى جوال

يجب القيام بإدخال الكود التالي ” *123# كتابة رقم الجوال* إدخال قيمة الشحنة#.

ثم يتم إرسال الكود على رقم ” 611311″.

طريقة تحويل رصيد من رقم stc لرقم آخر

تعد شركة أس تي سي احد اكبر الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات فى المملكة وتتميز شركة stc بعروضها الكبيرة وسهولة التعامل معها فى الخدمات والتواصل مع خدمة العملاء وهناك أيضاً خدمة تحويل الرصيد من رقم stc إلى رقم آخر فى نفس الشركة أو كما يعرف بتحويل رصيد من جوال إلى جوال آخر من شركة أس تي سي.

كود تحويل رصيد من رقم stc إلى رقم آخر

يجب أولاً كتابة كود تحويل رصيد stc ” *133# وبعدها إدخال رقم الجوال * ثم قيمة تحويل الرصيد #”.

وبعد ذلك يتم إرسال الكود على رقم ” 1500″.

طريقة تحويل رصيد من جوال أس تي سي إلى جوال آخر

الدخول تطبيق my stc بعد تحميله على الجوال.

ثم فتح القائمة الرئيسية والضغط على خيار ” تحويل الرصيد”.

وبعد ذلك يجب إدخال رقم الجوال الذي تريد تحويل الرصيد له.

ثم إدخال قيمة الرصيد المحول.

وأخيراً يتم الضغط على خيار إرسال.

كيفية تحويل الرصيد من خط زين إلى آخر