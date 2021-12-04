نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة فوتبول بيس eFootball PES آخر إصدار للاستمتاع بالعديد من المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من محبي لعبة فوتبول بيس وألعاب كرة القدم، يقوموا بتنزيل مثل هذه الألعاب وقضاء أطول وقت ممكن في لعبها، ويقوموا بالبحث على معرفة أحدث التجديدات التي تقام فيها، كما أن لعبة فوتبول طرأ عليها تحديث جديد في هذا العام، وذلك لجذب عدد كبير من اللاعبين من جميع الأعمار، وقامت بإضافة الكثير من الخصائص التي تمتع اللاعب وتجعله أكثر سعادة أثناء لعبها.

تحديث لعبة فوتبول بيس eFootball PES

قامت الشركة المسئولة عن لعبة فوتبول بيس بإضافة الكثير من المؤثرات التي تجذب اللاعبين نحوها، حيث أنها أضافت بعض الرسومات التي تجعل اللاعب كأنه يلعب على أرض ملعب حقيقي وسط لاعبين حقيقين، كما أنها استطاعات إضافة تعليق صوتي يضم أكثر من لغة.

يقوم الكثير من الشباب في مختلف الأعمار بتنزيل لعبة فوتبول على الهواتف المحمولة وعلى أجهزة الكمبيوتر، لما لها من متعة وتشويق، تمكن اللاعب من الإحساس بأجواء المباراة وكأنه بداخل مباراة حقيقية مع لاعبين واقعيين، ويختار كل لاعب الفريق المفضل لديه، ويقوم باللعب من خلال تحريك اللاعبين على أرض الملعب وسط تشويق ومتعة.

تنزيل لعبة فوتبول بيس eFootball PES

يبحث الكثير ممن يهتموا بألعاب كرة القدم على كيفية تنزيل لعبة فوتبول بيس على الهاتف، وموعد تحديثها الجديد للاستفادة من الإضافات التي طرأت عليها، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لإصدار التحديث الجديد، حيث أن هناك إضافات عديدة للعبة تمكن اللاعب من قضاء وقت ممتع من خلالها، ويمكن تنزيل اللعبة على الهاتف المحمول بسهولة، من خلال اتباع بعض الخطوات وهى:

أولا قم بفتح متجر بلاي على الهاتف.

اكتب اسم اللعبة في خانة البحث.

قم باختيار اللعبة من بين الاختيارات التي ستظهر أمامك، ثم الضغط على تحميل.

سيتم بعد بضع دقائق تحميل اللعبة على هاتفك.

مميزات لعبة فوتبول بيس

تتميز اللعبة بالكثير من المميزات التي جعلتها واحدة من أفضل وأهم لعب كرة القدم الموجودة، والتي يسعى إلى تنزيلها الكثير من الشباب في مختلف الأعمار، ومنها: