تحذيرات قوية لمستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال جديدة

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp الشهير، من زيادة محاولات الاختراق والاحتيال من أجل الدخول للتطبيق خلال الفترة القادمة، مؤكدين على خطورة ذلك أمنياً، حيث يتم سرقة الحسابات وغلقها للأبد، لذا تم تحذير مئات المستخدمين للتطبيق خلال هذه الفترة من اجل المحافظة على حساباتهم الشخصية على التطبيق، حيث ألقت الصحيفة البريطانية “thesun” الضوء على عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتسللين خلال فترات العطلات بشكل مستمر، والتي يستخدمون فيه ما يعرف باسم الهندسة الاجتماعية من أجل السيطرة على عدد من الحسابات.

تحذيرات هامة لمستخدمي تطبيق واتساب

حيث أشارت الصحيفة أنه في بعض الحالات قد يتمكن أحد المتطفلين من إقناعك بأنه أحد أفراد العائلة من اجل كسب ثقتك، والوصول إلى حساب الدردشة الخاصة، وبمجرد دخوله يتم الاستيلاء عليها ويقوم بتكرار تلك الخدعة من هؤلاء الأشخاص الآخرين، وذلك من خلال انتحال هوية المستخدم صاحب حساب التطبيق المسروق واختراق المزيد من الحسابات في تطبيق المراسلة الشهير.

ومن جانبه أكد المؤسس المشارك لشركة Authlogics ” ستيفن هوب” أن هجمات المتسللين تنشط غالباً خلال فترة العطلات، موضحاً أن بعض الأشخاص من المستخدمين للتطبيق يتخلون عن أمن حساباتهم، من اجل الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة مما يجعلها عرضة للإختراق خلال هذه الفترة، حيث انه من الممكن أن يشن المتسلل الهجوم في تلك الفترة، حيث يقوم بإرسال رسالة إلى الضحية على التطبيق، ويدعي أنه من أفراد العائلة، ويطلب من المستخدم الضغط على الرابط الخبيث المرفق بالرسالة بحجة المساعدة في الحصول على الهدية الوهمية.

ومن اجل التفادي للوقوع في تلك المشكلة وتجنب الاختراق، قد الخبراء عدد من النصائح الهامة لمستخدمي تطبيق واتساب والتي منها ضرورة تأمين حساباتهم، مع ضرورة العمل على تحديثها بشكل مستمر، وعدم الثقة في الشخص المرسل لتك الرسالة، ويجب عدم النقر على أي روابط مرفقة بالرسائل منعاً لسرقة تلك الحسابات الخاصة بهم وفقدانها للأبد، ومن أجل تأمين الحساب بشكل جيد يجب اتباع النصائح الأتية: