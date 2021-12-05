تعرف على مميزات وشرح لعبة اي فوتبول بيس 2022 efootball الجديدة للأندرويد

مميزات وشرح لعبة اي فوتبول 2022 efootball حيث تعتبر لعبة أي فوتبول واحدة من أفضل ألعاب الفيديو التي تتميز بروح الإثارة والتشويق والمتعة بين الكثير من الألعاب المنافسة لها، حيث تأتي لعبة أي فوتبول بتصميم فريد حيث تحاكي لعبة كرة القدم تعرف باسم e football PES2022. وهي لعبة فيديو من النوع الرياضي ومصمم اللعبة هو المصمم الشهير كونامي ديجيتال إنترتينمنت.

لعبة efootball

ثم حازت لعبة أي فوتبول بيس على أعجاب جمهور كبير من محبي ألعاب الفيديو وألعاب البلايستيشن الأكس بوكس و الويندوز، لذلك اهتمت الشركة المصممة للعبة بعمل عدد من التحديثات على الإصدار الخاص باللعبة لتعمل على الهاتف الحديثة التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام أي أو إس، كما تتمتع لعبة أي فوتبول بجميع أصدارتها القديمة والحديثة بشهرة كبيرة جدا بين الكثير من ألعاب الفيديو، حيث تأتي بعدد من المميزات والمواصفات تجعلها بسيطة وسهلة الاستخدام، الأمر الذي يجعلها تناسب المراحل العمرية المختلفة لتحظى على اهتمام الكبار والصغار من الأطفال.

شرح لعبة أي فوتبول 2022

لعبة أي فوتبول تعمل من خلال ادخال اللاعب وسط المعلب الخاص بكرة القدم والتعامل مع اللاعبين الحقيقين.

وذلك من خلال استخدام تقنيات رسومات الجرافيك المبتكرة حديثا.

فضلا عن ما تحتوي عليه اللعبة من مؤثرات صوتية ورسومات متحركة تجعلها أكثر دقة ومحاكاة للواقع.

هذا قد تم مؤخرا أجراء عدد من التحديثات على الإصدار الأخير للعبة.

يتضمن عدد من الرسوم المتحركة والتي تساعد بشكل كبير على زيادة المتعة والإثارة والتشويق بالمقارنة بالإصدارات القديمة.

مميزات لعبة اي فوتبول 2022

تضيف لعبة أي فوتبول للمستخدمين عدد من المميزات من أهمها:-