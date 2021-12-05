بمزايا نادرة ينتظرها الكثيرين تطبيق واتساب بلس الأزرق الأحدث v9.75 وكيفية تحميله

أصبحت تطبيقات المراسلة بالهواتف الذكية الآن لاغنى عنها إطلاقا لما لها من مزايا عديدة وقد يتطلب الأمر لاحتياجها وإستخدامها لطبيعة العمل أو إنهاء الكثير من أعمالك المنزلية وخاصة بسبب بعض الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس المتحور الجديد، فكان واتساب بلس الأزرق أحدث إصدار بمزاياه الجديدة المتعددة أصبح منافس اقوى للواتس اب الاخضر والاكثر انتشارا والأوسع في استخدامه بين محبي تطبيق واتساب حيث يتنافس عدة تطبيقات لكسب رضاء المواطنين منهم تطبيق سناب وكذلك تطبيق سيجنال وتيليجرام والذي ينافس بقوة واتساب، حيث يتمتع تطبيق واتساب بلس الأزرق بالعديد من الميزات الرائعة، والتي سوف نذكرها بالتفصيل بمقالي وكما سنذكر كيفية وطريقة تثبيته على هاتفك، فقد أطلق واتساب بلس الأزرق مؤخرًا إصدار WhatsApp Plus apk v9.75، حاملاً معه عدد من الإضافات الرائعة، التي جعلته يتمتع بشهرة واسعة لدى قطاع عريض من مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات، وجعلته أيضًا منافسًا قويًا للتطبيق الأخضر الشهير، نظرًا للإضافات التي تهتم بالخصوصية اخفاء حالة الاتصال، وإخفاء الظهور والعلامات الزرقاء التي بدأت النسخة العالمية في تداركها مؤخرًا من خلال عدد من التحديثات، بالإضافة إلى إخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي أو تمت مشاهدة الرسالة، بسبب كل هذه المزايا وغيرها دفع الكثير من عشاق واتساب الى تحميل وتنزيل أحدث اصدار للواتساب الازرق.

مزايا واتساب بلس الأزرق أحدث إصدار:

أوضح تطبيق واتساب الأزرق لكافة مستخدميه عن التحديث الأخير له الذي يضم عدداً من المميزات والخصائص التي يمكن الاستفادة منها، وجاء هذا التحديث وفقاً لآخر إصدار تم الإعلان عنه، ونوضح من خلال هذا المقال مزايا واتساب بلس الأزرق وهي:

يمكن للشخص المستفيد استخدام بعض الخصائص الجديدة ومنها خاصية الرد التلقائي على رسائل الدردشة خاصة في حالة انشغال المستخدم، ويتم استخدام هذه الخاصية من خلال تغيير إعدادت التطبيق.

شمل التحديث خاصية ثبات الحالات ومنع حذفها من قبل أصدقاء الشخص المستخدم

إمكانية إخفاءإغلاق مؤشرات قراءة الرسائل وينتج عنها إخفاء المشاهدة لحالة الشخص المستخدم ومن خلالها أيضاً يتم إخفاء مشاهدتي لحالات الأصدقاء.

الرسائل المميزة فهي تتيح للأشخاص المستفيدين في حالة أن هناك رسالة مميزة من خلال وضع نجمة ويتم استخدامها من خلال إعدادات.

وجود ثيمات مختلفة على أعلى جودة يتم استخدامها ويمكن تخصيصها

رفع معدل الأمان وزيادته من خلال الخصوصية وضبط إعدادات الحساب ومنع الاختراق

إخفاء حالة الاتصال بالساعة والتاريخ حتى لا يتمكن الشخص الآخر من معرفة آخر توقيت كان الحساب متصل.

التسجيل الصوتي ودرجة سرعته

ميزة الرسالة المؤقتة التي يتم تحديدها عند إرسال صورة حيث تختفي بمجرد رؤيتها من قبل الشخص الآخر

بالإضافة إلى إمكاني تحميل فيديو أكثر من 30 ثانية

وضم التحديث الجديد إمكانية إرسال أكثر من 30 صورة وفيديو إلى الشخص الآخر.

وصلت مشاركة مقاطع الصوت حتى 100 ميجابايت أما الفيديو يصل إلى 50 ميجا بايت.

زيادة جودة الصور عند إرسالها إلى الأصدقاء أو رفعها إلى الحالة

خصوصية المحادثات المنفردة وإمكانية التحكم بها حسب رغبة الشخص المستخدم، وذلك حسب المحادثة الوالشخص الذي يرغب في التواصل معه.

كيفية وطريقة تحميل واتساب بلس الأزرق:

نظراً لتساؤل العديد من المستخدمين عند تحديث التطبيق وفقاً للإصدار الأخير v9.75 فنعرض من خلال هذا المقال خطوات تحميل التطبيق وتحديثه: