موقع شحن شدات ببجي الرسمي midasbuy مضمون بضغطة واحدة

إضافات جديدة يُمكن الحصول عليها من التحديثات الداخلية التي أطلقتها لعبة ببجي موبايل خلال الفترة الأخيرة، بجانب التحسينات الموسعة على المتاجر والمؤثرات الصوتية والضوئية والخريطة والأزرار الخاصة بالطائرة الشراعية في طور الباتل رويال، استعدادًا لإطلاق طور الشتاء الجليدي خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي يبحث فيه اللاعبين عن الحصول على شدات اللعبة، من أجل شراء تلك العناصر والأسلحة التي تم توفيرها، فضلاً عن الحصول على الألبسة والسكنات والحزم وغيرها.

وحظر الكثير من اللاعبين

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان اللعبة عن حظر مئات الآلاف من الحسابات المخالفة، ووقف اللاعبين الذي ينتهجون سياسة الغش والتحايل من أجل الفوز وسرقة حسابات الآخرين والهاكرز، وسط تحذيرات لاستمرار حظر الكثير من الحسابات المخالفة أيضًا خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للعب بعيدًا عن الغش والتحايل وسرقة مجهود الآخرين، من أجل الفوز وحصد الجوائز.

شحن شدات ببجي عبر midasbuy

أما عن كيفية شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة وأكيدة، تُمكنك من الحصول على آلاف الشدات في وقت قياسي بضغطة واحدة، بعيدًا الخداع والهاكرز، فهو الشحن عبر الموقع الرسمي للعبة: midasbuy، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشحن ببجي موبايل.

تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.

اختيار الدولة واللغة التي ستتعامل بها أعلى يسار.

ثم اختيار شحن ببجي أو استرداد الشدات.

ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني التي سيتم الدفع من خلالها.

ثم تسجيل رقم البطاقة ورقم آي دي اللاعب.

ثم ربط حسابك في اللعبة بحسابك على موقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اتباع الخطوات السابقة، يجب عليك اختيار الشدات التي تريد الحصول عليها، والتي تناسبك من أجل شراء أدوات وعناصر ومهام اللعبة، ثم الضغط على موافق، سيتم على الفور وصول رسالة تأكيد للحصول على الشدات، التي ستصل إلى محفظتك في اللعبة تلقائيًا، على أن يتم الخصم الفوري من رصيد بطاقتك قيمة ما تم خصمه مقابل الشدات التي حصلت عليها.