موعد نزول ايفون 14 في السعودية ودول الخليج

موعد نزول ايفون 14، حيث ينتظر عدد كبير من محبي ومستخدمي هواتف آيفون العالمية في الكثير من انحاء العالم وفي دول الخليج العربي بشكل خاص طرح هاتف آيفون 14 الجديد، والمقرر ان يتم تحديد موعد طرحه في جميع انحاء العالم من قبل شركة آيفون العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تعتبر هواتف آيفون من أبرز أنواع الهواتف العالمية التي تلقى اهتمام عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء العالم، وكانت شركة آيفون قد أعلنت عن اخر اصدار لها خلال الفترة الماضية وهو هاتف آيفون 13، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نزول هاتف آيفون 14 في السعودية وفي دول الخليج العربي.

موعد نزول هاتف آيفون 14

تقوم شركة أبل بطرح نسخة جديدة من الهواتف الخاصة بها في كل عام، تبعا للجدول الزمني التي تعلن عنه شركة أبل، وعن هاتف آيفون 14 الجديد لم يتم تحديد الموقع الخاص بنزوله حتى الآن من قبل شركة آبل العالمية الامريكية، ولكن تبعا لما يتوقعه الكثير من المتخصصين فنجد أن الهاتف من المقرر ان يتم طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل 2022، وذلك بعدما قامت الشركة بطرح هاتف آيفون 13 الجديد خلال شهر سبتمبر الماضي، ونجد ان هذا الموعد غير مؤكد من قبل الشركة حتى الآن، ولكن هو ما يتوقعه عدد كبير من الاشخاص بناء على الموعد السنوي الذي يتم من خلاله طرح الهاتف الجديد من قبل الشركة.

موعد طرح هاتف آيفون 14 في السعودية وفي دول الخليج

يوجد شريحة كبيرة من المستخدمين في جميع انحاء العالم من مستخدمي هواتف شركة أبل، وفي السعودية ودول الخليج بشكل خاص يزداد عدد الأشخاص المستخدمين للهاتف، وسوف يتم طرح هاتف آيفون 14 الجديد نكمم قبل شركة أبل في السعودية وفي دول الخليج عقب الاعلان عن طرحه في الاسواق العالمية على الفور، ومن المتوقع أن يأتي هاتف ايفون 14 الجديد على نحو متطور بشكل كبير ليتضمن مجموعة من التحديثات عن الإصدارات الاخيرة من الهاتف، ومن المتوقع ان يتم طرحه في السعودية وفي دول الخليج العربي بشكل عام في شهر سبتمبر او اكتوبر في العام المقبل.