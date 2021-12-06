شاهد أجدد تحديثات الواتساب الذهبي WhatsApp gold 2021 آخر إصدار 9.80 وخطوات تحديثه

الواتساب الذهبي WhatsApp gold أصبح من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها فهو النسخة المطورة من تطبيق الواتساب WhatsApp الأصلي، ولكن الواتساب الذهبي WhatsApp gold يتميز عن النسخة الأصلية لأنه يتمتع بالخصوصية والأمان التي يفتقرها التطبيق الأصلي، كما أن القائمين على التطبيق يسعون دائمًا وبشكل مستمر على إضافة المميزات و الإضافات التي تجعله من أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي حيث يبلغ عدد مستخدمي أكثر من 700 مليون مستخدم من جميع دول العالم لهذا يتساءل الجميع عن أحدث الإضافات التي تم تزويدها في التحديث الجديد.

أهم مميزات التحديث الجديدة لتطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold آخر إصدار

هناك مجموعة من المميزات التي يتمتع بها التحديث الجديد لتطبيق الواتساب الذهبي مما يجعله من أقوى التحديثات التي شهدها التطبيق، وأهم هذه المميزات هي:

تعزيز الخصوصية والأمان للتطبيق ولهذا يسمح لك التطبيق بتحديد جهات الاتصال التي يمكنهم مشاهدة الحالة واخر ظهور.

اخفاء كلمة جاري الكتابة أثناء المحادثات.

إمكانية إخفاء علامة الصح الزرقاء عند مشاهدة الرسائل.

يتيح لك التحكم في قفل التطبيق باستخدام كلمة مرور.

مشاهدة الحالات التي تم حذفها ولكن بشرط عدم مرور 24 ساعة عليها.

إضافة مجموعة من الأصوات والمؤثرات الصوتية يمكنك استخدامها في الرسائل الصوتية مثل صوت الروبوت، الطفل وغيرهم.

تم إضافة أيقونة جديدة للوصول السريع تستطيع من خلالها الرد على الرسائل.

تستطيع من خلال التطبيق مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها.

يسمح لك بإرسال أكثر من 90 صورة مرة واحدة.

إضافة ميزة الرد الآلي على الرسائل.

امكانية رفع الفيديوهات التي تزيد مدتها عن 30 ثانية في حالات الواتساب.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp gold

بعد أن عرضنا لكم أهم مميزات تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold سنقدم لكم طريقة تحميله وهي: