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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث مواصفات اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro وأسعاره في البلاد العربية في المقال التالي
مواصفات اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro، قد أعلنت شركة أوبو عن الإصدار الجديد لهاتف رينو 7 الذي من المقرر أن يتم إطلاقه أثناء الشهر المقبل في مصر والسعودية، وقد أعلنت شركة أوبو الصينية المصنعة للهاتف عن المواصفات القياسية التي يحملها الهاتف الجديد، وقد اتضح لنا بأن هاتف رينو 7 من أفضل أنواع الهواتف الجديد من حيث التقنيات، ويتميز ذلك الهاتف بالكثير من المزايا منها القوة الكبيرة لمعالجته بشريحة media tek والكثير من المواصفات والمزايا التي سوف نتعرف عليها معاً بالسكور القادمة.
مواصفات اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro
- ذلك الهاتف يأتي بشاشة كبيرة والذي يدعم تقنية amoled والتي تتيح لك تجربة مشاهدة ممتعة، وقد يصل حجم الشاشة
حتى 6,55 بوصة.
- كما أن معدل تحديث الشاشة يعد قليل حيث أنه يبلغ حوالي 90 هرتز بالثانية، وأيضاً مدمج بالشاشة، ومستشعر
بالبصمة الموجودة بالهاتف، وللمرة الأولى له لا تتواجد البصمة في الظهر ولكن تكون على الجانب.
- يتميز هاتف أوبو رينو الجديد بدقة عالية للصوت والصورة والسطوع الذي قد يصل حتى 800 نيت، ويتمكن المستخدم من رؤية شاشة الهاتف بشكل واضح بضوء الشمس.
- وسوف يأتي هاتف رينو برو الجديد بسعة 5 جيجا واندرويد 12.
- ويتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، كما أنها تعمل على دعم الشحن السريع تقدر بقيمة 65 وات.
- وزن الهاتف خفيف لحد ما وبحوالي 180 جرام، وأبعاد الهاتف تكون 158.2م، 7.5 م، 73.2م.
- كما أن يتوفر هاتف أوبو رينو بسعة تخزين واحدة تقدر بـ256 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية 12 أو 8 جيجا بايت.
سعر هاتف رينو 7 برو 2022
قد كشفة شركة أبو العالمية عن مواصفات وسعر هاتف أوبو رينو 7 بشكل رسمي، وهذا هو الهاتف المحمول الذي من المتوقع أن يتم إصداره بداية شهر يناير 2022.
- وسوف يأتي بمواصفات متميزة وبأسعار تناسب التقنيات الموجودة به.
- ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف بسعر 530 دولار أمريكي.
- فيما يعادل 9100 جنيه مصري.
- ويتم تداوله في السعودية بسعر 2170 ريال سعودي، وفي الجزائر بسعر 80400 دينار.
- وفي المغرب بسعر 5300 درهم .
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