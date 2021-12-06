نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Fortnite طريقة شحن نقاط فورت نايت وتحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي بالخطوات في المقال التالي
لعبة فورت نايت هي لعبة عالمية معروفة تضم عدد كبير جدا من اللاعبين من كل مكان في العالم ومن دول كثيرة مختلفة وهذه العلبة يتم من خلالها الحصول على نقاط وشحنها بشكل إلكتروني لجهاز الهاتف أو جهاز الحاسوب من خلال عدة خطوات ويشترط لبدء طريقة شحن نقاط فورث نايت أن يكون هناك رقم معين من الرصيد في الهاتف للتمكن من التسجيل إلى اللعبة ومن ثم الحصول على النقاط بشكل سلس وسريع وهي لعبة ممتعة حققت الكثير من الأرباع للأشخاص الذين جمعوا عدد كبير من هذه النقاط أو الجواهر.
طريقة شحن نقاط فورت نايت بالخطوات المرتبة
- أولا قم بشحن الرصيد على جهاز الهاتف من خلال رقمك ثم تحميل لعبة فورت نايت.
- بعد تنزيل اللعبة اضغط عليها مع الضغط على زر في باكس من أجل تحديد كمية النقاط التي تريد شراؤها.
- قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك سواء أكان عبر الفيزا أو من خلال الكاش وغيرها من الطرق الأخرى.
- بعد ذلك سوف يتم وصول رسالة لك تؤكد على أنه تم شحن الرصيد بنجاح وشراء النقاط أو الجواهر.
طريقة شحن نقاط فورت نايت على أجهزة الحاسوب
هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تحميل اللعبة من جهاز الحاسوب وذلك بسبب أن اللعب على شاشة كبيرة أسهل وأسرع من جهاز الهاتف الصغير كما أن الاختلاف بين خطوات الحصول على النقاط اختلاف طفيف وبسيط وغير معقد على الإطلاق فقط يشترط اتباع التعليمات والخطوات وتسجيل البيانات بشكل صحيح.
الغرض من شحن الرصيد والحصول على كمية كبيرة من النقاط هو تطوير اللاعبين قدر الإمكان للتمكن من الوصول إلى مراحل أعلى متقدمة والفوز في اللعبة للانتقال إلى مستوى أحدث يمكن من خلال هذا المستوى اختيار اللاعب للوصول إلى النهاية بشكل أسرع وللحصول على النقاط من جهاز الحاسب الآلي تابع التالي:-
- بعد أن تقوم بتحميل لعبة فورث نايت يجب تسجيل الدخول إليها.
- قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك مثل اسم اللاعب والجنس ذكر أم أنثى وغيرها.
- قم بإدخال id الخاص بك في اللعبة مع تحديد عدد النقاط التي تريد شراؤها.
- انقر على تأكيد عملية شحن الرصيد للحصول على النقاط.
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