لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد تحديث ديسمبر 2021 GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، في ظل إصدارات لعبة GTA V للاندرويد المتعددة حيث سوف تظل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. عليها إقبال كبير لتثبيتها علي الجوالات. كما عليها أيضا إقبال كبير علي تثبيتها لأجهزة الكمبيوتر. ويتسابق معظم مستخدمي الألعاب الإلكترونية بشراء اللعبة وتشغيلها علي جميع الأجهزة. وهي البلاي ستيشن2، وبلاي ستيشن 3، وبلا ستيشن 4، وبلاي ستيشن 5. كذلك أجهزة الاكس بوكس بجميع أنواعها. حيث تفوز اللعبة وتحديدا هذا الإصدار بشعبية كبيرة بين الألعاب التي تعمل بجرافيك كبير ذات التصميم الخرافي. كما أزداد البحث علي جوجل بكيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد. حيث يمكن للمستخدم تثبيتها من أماكن غير أمنة تقوم بسرقة بيانات الجوال عن طريق الوصول والموافقة علي شروط الموقع. والحصول علي اللعبة. واليوم عزيزي القارئ سوف نوفر لك وقتك في البحث لأن سوف نقوم باستعراض خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد. كما سنعرض أيضا شروط ومتطلبات تشغيلها علي الجوال وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد أخر تحديث

كما ذكرنا مسبقا أن هذا الإصدار يشتهر أنه أول نظام كان يعمل بشكل جديد وسط الألعاب الإلكترونية جميعها. حيث تبدأ اللعبة بشخص من أفراد العصابة يقوم بسرقة السيارات والأشخاص. كما يقوم بسرقة الأسلحة وضرب الشرطة ثم تقوم الشرطة بمطاردته. ومع الوقت ومرور السنوات قامت شركة روك ستار جيم بتحديث اللعبة وقامت بإصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة بتطوير أكبر وتصميم أعلى. ولتثبيت لعبة GTA V الأصلية يجب قراءة الخطوات التالية.

يجب أولا فتح الجوال الأندرويد والاتصال بالأنترنت. ثم الدخول على تطبيق جوجل بلاي.

ثم يجب البحث عن لعبة Grand Theft Auto . والتي ستظهر عدة نتائج لها مثل ( لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز)

. والتي ستظهر عدة نتائج لها مثل ( ، ، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز) كذلك يجب النقر علي لعبة Grand Theft Auto: Vice city . والدفع عن طريق طرق الدفع الإلكترونية المتاحة والمقدرة بــ30 ريال سعودي.

. والدفع عن طريق طرق الدفع الإلكترونية المتاحة والمقدرة بــ30 ريال سعودي. بعد نجاح عملية الدفع ستقون جوجل بلاي بإظهار وز التثبيت فيجب الضغط عليه.

والآن تم تثبيت لعبة GTA V APK بنجاح.

شروط ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد

لا تشترط لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي متطلبات كبيرة مثل إصدار جراند ثفت أوتو سان أندرياس. حيث تتطلب GTA V APK فايس سيتي. متطلبات متوسطة ويمكن لمعظم مستخدمي الألعاب الإلكترونية بتثبيتها على جوالاتهم بسهولة دون اللجوء لشراء جوالات جديدة لتلبية متطلبات اللعبة حيث تعمل اللعبة علي المتطلبات التالية.

يجب أن يكون متاح داخل الجوال مساحة تخزين لا تقل عن 3 جيجا بايت وربما اكثر إذا تم الاستمرار باللعب.

كما يجب أن يحتوى الجوال علي ذاكرة عشوائية لا تقل عن 4 جيجا وذلك لتشغيل لعبة GTA V APK بسهولة.

بسهولة. تعمل أيضا لعبة GTA V الأصلية علي معالج متوسط ويجب أن يكون من الفئة المتوسطة ويفضل سناب دراجون 732G.

علي معالج متوسط ويجب أن يكون من الفئة المتوسطة ويفضل سناب دراجون 732G. لا تتطلب اللعبة تشغيلها معالج رسوميات قوي مثل إصدار سان أندرياس فيكفي معالج من الفئة المتوسطة لتشغيلها.

تعمل أيضا اللعبة علي اندرويد 10.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا متطلبات وشروط لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي. نتمنى لكم لحصول علي اللعبة بسهولة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.