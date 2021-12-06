“أشارة قوية” تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة | الناقلة مباراة قطر والعراق ومباراة البحرين وعمان اليوم

البحث عن أشارة تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الليلة، من أهم الموضوعات لنقل القناة عدة لقاءات هامة وحاسمة، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخرة من المجموعة الأولى، والتي من خلال نتائجها سيتم المنتخب المتأهل برفقة العنابي القطري، فاليوم تنقل بي إن 1 مباراة العراق ضد قطر في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة بتوقيت قطر والسعودية، فبعد إعلان إدارة القناة نقل جميع مباريات البطولة على القنوات المجانية، أصبح أحدث تردد للقناة هدف في عملية البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي الكبير، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم أحدث تردد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية لمتابعينا الكرام.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

اليوم الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، لذا قرر منظموا البطولة إقامة المباريات في توقيت واحد، فقي موعد مباراة قطر والعراق يلعب مباراة أخرى في غاية القوة والأهمية وهي مباراة البحرين وعمان، حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص للمنتخبات الأربع في تحديد المنتخبين المتأهلين للدور ربع النهائي من البطولة، وفيما يلي مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباريات اليوم على قنوات بي إن سبورت

المباراة الموعد والقناة الناقلة والمعلق تونس* الإمارات 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة، 19.00 بتوقيت الإمارات، 16.00 بتوقيت تونس سوريا * موريتانيا 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت سوريا، السعودية، موريتانيا قطر* العراق 21.00 بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت السعودية، قطر، العراق البحرين * عمان 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت البحرين، 23.00 بتوقيت عمان

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد