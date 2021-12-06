نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير بالحساب 1000 جوهرة رسمية موقع قارينا free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أسهل الطرق للحصول على شحن جواهر free fire القتالية التي وصلت لأكثر من المليار من المستخدمين تتم من معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير بالحساب عبر رابط موقع قارينا فري فاير شحن رسمية، وهي طريقة آمنة على حسابك وبياناتك الشخصية، كما خصصت اللعبة رابط استبدال المكافئات التي تمنح مع التحديثات، من خلال التحديات اليومية التي تحصل منها على أوراق نقدية وتستبدل بمكافئات مثيرة مثل سيارة وهدايا يتم تغيير من استبدال اكواد free fire.

طريقة شحن جواهر فري فاير بالحساب

مواقع تذكر لكم شحن فري فاير مجانًا وتطلب منك وضع بيانات حسابك في اللعبة، وهنا يجب توخي الحذر بأنك لا تضع بياناتك إلا بالموقع الرسمي، وهو موقع قارينا فري فاير شحن بالأيدي اللاعب، أو قارينا استبدال اكواد شحن، حيث يطلب منك موقع shop2game وهو مركز جارينا الرسمي للشحن الدخول بطريقتان منهم حساب الid للاعب في لعبة Free Fire، أو بالدخول على حساب الفيسبوك، وهنا تختار وسيلة الدفع لكمية الجواهر عندما تكمل البيانات.

مركز قارينا فري فاير

تحتاج في لعبة فري فاير الحصول على جواهر كثيرة كي تقوم بالشراء لكافة ما تحتاج إليه من معدات صالحة تصل بها إلى حمايتك أثناء القتال مثل الأسلحة والسكنات، وفي سبيل ذلك يقدم لكم مركز غارينا الرسمي للشحن بمعرف اللاعب، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة وهي:

الدخول من متصفح البحث على مركز جارينا الرسمي shop2game.

ثم تسجيل الدخول من الأيقونة بأعلى الموقع، وبجوارها تختار الدولة التابع لها.

يتطلب التسجيل الاختيار بين (الدخول بحساب جارينا- أو حساب الفيسبوك).

في حال التسجيل بغارينا تحتاج تعبئة اسم المستخدم، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف المسجل به.

ثم كتابة كلمة السر والضغط على (تسجيل الدخول الآن).

أصبحت داخل الموقع سيتم فتح بيانات حسابك في اللعبة، ويتم شراء الجواهر بالحساب من الموقع.

هنا تختار عدد الجواهر التي تحتاج إليها، وتقوم باختيار وسيلة الدفع المتاحة لك.

موقع شحن جواهر فري فاير id garena

هو الموقع الرسمي الذي لا تخاف ولا تقلق على حسابك أو بيانات الدفع الخاصة بك، ويجب توخي الحذر من المواقع التي تذكر الحصول على جواهر لعبة فري فاير بطرق مجانية، حيث أن البعض منها تضليل ولا تفيدك.