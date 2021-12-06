نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربها الآن.. حيل وميزات رائعة في تطبيق فيس بوك لا يعرفها الكثير من المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يضم تطبيق فيس بوك عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المزايا الخفية التي لا يعرفها الكثيرون، حيث أنها تُقدم العديد من الوظائف الرائعة لمستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، من أجل جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق وخاصة بعد التخلص من الأصدقاء المزعجين، وهى إحدى الحيل الخفية التي يقدمها Facebook لجميع متابعيه لتوفير الراحة والاطمئنان لهم، وسوف نقدم في هذا المقال شرح وافي لتك الميزات وخطوات تفعيلها.

ميزات رائعة في تطبيق فيس بوك

أشارت صحيفة ” ذا صن” البريطانية أنه يوجد موقع متخصص من أجل تغير الخط لجميع مستخدمي الفيس، حيث يمكنك من خلاله تغير خط التطبيق وإنشاء بعض الخطوط الرائعة من أجل ابراز المنشورات الخاصة بهم، حيث يملك موقع ” Cool Fancy Text Generator” الكثير من الأنماط والخطوط الرائعة المجانية، حيث يمكن لمستخدمي التطبيقات الأتية ” فيس، تويتر، انستجرام” تحويل النص العادي إلى أشكال مختلفة ببعض اللغات، ثم يجب على المستخدم النسخ ولصقه في المنشورات التابعة لهم.

أما الميزة أو الحيلة الثانية فهي إرسال رسائل صوتية عبر ماسنجر الخاص بالتطبيق، حيث يمكنك إرسالها كملاحظات صوتية عبر الماسنجر، ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة، حيث يجب على المستخدم:

يجب فتح الدردشة التي ترغب في إرسال رسالة صوتية.

الضغط بشكل مستمر على أيقونة الميكروفون من أجل إرسال الرسالة الصوتية كملاحظة صوتية سريعة.

عندما لا تريد حذف أو حظر أحد أصدقائك المزعجين على تطبيق فيس بوك، ولكن تزعجك المنشورات الخاصة به، ولا تريد منشوراته مرة ثانية، هنا نجد الميزة الثالثة التي تمكنك من التخلص من تلك المنشورات، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

النقر على الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى بمنشور ذلك الصديق المزعج.

الضغط على خيار إخفاء جميع المنشورات ،أو التأجيل لمدة ثلاثون يوماً، ولن تراها مرة أخرى.

من الممكن أن تكون إشعارات تطبيق فيس بوك مزعجة لبعض الأشخاص، لذا يرغب الكثيرون في التخلص منها، حيث يمكنكم التحكم في طريقة إرسال الإشعارات من خلال الخطوات الأتية: