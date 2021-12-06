تحديث واتساب الذهبي وفقاً للإصدار الأخير v9.90 وخطوات التحديث

تزداد عمليات البحث يومياً حول تطبيق الواتساب بعد الإعلان عن التحديث الجديد وفقاً لآخر إصدار، فقد أعلن تطبيق واتساب الذهبي لمستخدميه عن إصدار جديد v9.90، ويضم التحديث الجديد العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها كافة المستفيدين، علماً بأن تطبيق الواتساب الذهبي يعد منافس للواتساب العادي في الوقت الحالي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات تحديث واتساب الذهبي وفقاً للإصدار الأخير v9.90، بالإضافة إلى مميزات تحديث الواتساب الذهبي الجديد، وكيفية تحميل التطبيق تبعاً للخطوات التي نوضحها من خلال هذا المقال.

تحديث واتساب الذهبي v9.90 الإصدار الأخير 2022:

نظراً للتحديثات والتطورات المستمرة وزيادة المنافسة بين وسائل المراسلة الإلكترونية بين مختلف التطبيقات، إلا أن واتساب الذهبي يعد من أهم التطبيقات استخداماً يومياً ويزداد عدد مستخدميه بشكل مستمر وشكل يومي، حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق واتساب الذهبي أكثر من 2 مليون مستخدم من مختلف أنحاء العالم، وقد شمل تحديث واتساب الذهبي v9.90 الإصدار الأخير مختلف وسائل الأمان التي يتم اتباعها ومنع اختراق الحساب.

مميزات تحديث واتساب الذهبي v9.90:

يتميز تطبيق واتساب الذهبي بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا أهم هذه المميزات:

تم إعداد التطبيق وفقاً لأآخر إصدار v9.90

تشغيل التسجيلات الصوتية بشكل تلقائي حسب سرعتها المختلفة على 3 درجات (1 – 1.5- 2).

إمكانية فصل الإنترنت عن الواتساب بدون إغلاق الداتا أو إغلاق الهاتف بشكل نهائي

تحديث إعداد الخصوصية حيث يمكن للشخص المستخدم إخفاء ظهوره وعدم معرفة هل تم قراء الرسالة أم لا

تفعيل الرد الآلي بدون التعرض للحظر

الثيمات الجديدة والخاصة التي يمكن تحديدها للدردشة الخاصة

إضافة قفل المحادثة برقم سري

تفعيل الوضع الليلي بشكل دائم

تعديل إعدادات الخصوصية وإمكانية إيقاف انك شاهدة الحالة

تحويل الرسالة إلى أكثر من 250 شخص

تحديد الصورة التي يتم إرسالها إنه بمجرد رؤيتها يتم اختفاءها

إيقاف ميزة التنزيل التلقائي وأصبح يدوي وفقاً لرغبة المستخدم

ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء

إمكانية إضافة ملصقات على الحالة عند رفعها

كيفية تحميل تحديث واتساب الذهبي الجديد بالخطوات: