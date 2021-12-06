مسابقة free fire جواهر فري فاير مجانية وجائزة 25 الف جنية استرليني

جواهر فري فاير مجانية وجائزة كبري لفائز واحد بقيمة ٢٥ ألف جنية استرليني حيث تم الأعلان اليوم عن بطولة esport، وسوف تقام المسابقة علي ٤ مراحل يتم فيهم خروج الفريق الخاسر والفريق الفائز في المرحلة النهائية يحصل علي الجائزة الكبري، ذلك إلي جانب الآلاف من الجواهر المجانية للفرق المشاركة حسب تصنيف كل فريق في البطولة، وتعتبر البطولة من أشهر المنافسات في الألعاب الإلكترونية ومن أشهر الفرق النشاركة فريق النخبة ومتسابق غالاكسي وتعتبر البطولة من البطولات الرسمية في اللعبة وتسطيع الحصول علي جواهر فري فاير مجانية، وسوف نوضح معك ألان طريقة الإشتراك في البطولة لذلك عليك التجهيز من الآن من أجل حصد الجائزة الكبري.

طريقة الاشتراك في البطولة والحصول علي جواهر فري فاير مجانية

تقوم بتشغل لعبة free fire علي جوالك. بعد ذلك الدخول علي صفحة الحدث. ثم الضغط علي أيقونة البطولة القادمة. بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة اسم الفريق، طريقة التواصل، البلد ثم الضغط علي تأكيد. ثم يتم أرسال توقيت البطولة والمواعيد الخاصة بفريقك عن طريق الموقع الرسمي.

طريقة الدخول إلي مسابقات فري فاير الاخري

التوجهة إلي متجر جوجل بلاي من هاتفك. ثم من مربع البحث كتابة المعركة النهائية وتثبيت أول تطبيق يظهر. بعد ذلك التسجيل في التطبيق وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح. ثم الضغط علي تأكيد البيانات للدخول إلي الصفحة الرئيسية. بعد ذلك تظهر أمامك جميع البطولات الموجودة أبحث عن بطولات فري فاير. ثم تقوم بالضغط علي البطولة التي تريد المشاركة بها. بعد ذلك تظهر أمامك بيانات البطولة وموعد البداية ومبلغ الاشتراك. في حالة الأشتراك سوف يعطيك التطبيق رقم المعرف الخاص بك وكلمة السر للدخول إلي المباريات.

نصائح للفوز في لعبة فري فاير

عدم ركوب السيارات لفترات طويلة وأستخدمها وقت الحاجة فقط حيث ستكون فريسة سهلة بداخلها.

كذلك أستخدام السماعات أثناء اللعب حتي تستطيع تحديد مكان المنافسين.

أيضا الحصول علي الدورع الواقية مرتفعة المستوي للحماية والتاكد من سلامتها.

كذلك عدم التسرع في فتح المظلة حتي تستطيع الهبوط سريعا قبل أن تتعرض للقتل.

ويمكنك أيضا معرفة جميع الاخبار عن بطولات فري فاير من خلال الحساب الرسمي للعبة علي مواقع التواصل الإجتماعي علي تويتر وفيس بوك، ويعتبر الهدف من البطولات تنمية مهارات اللاعبين وستطيع اللاعبين الحصول علي جواهر فري فاير مجانية و مبالغ مالية مرتفعة ممايجعل منها مصدر لكسب الأموال.

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