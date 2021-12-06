أسماء ومواعيد النوات الشتوية في محافظة الإسكندرية 

قامت محافظة الإسكندرية بالإعلان عن مواعيد تساقط الأمطار الخاصة بالنوة الشتوية التي تأتي على المحافظة بعد دخول موسم الشتاء وبالتالى تصل عدد أيام النواة، وقد أوضحت أنها تبدأ بنوة قاسم والتي سوف تكون في يوم أربعة ديسمبر مع وجود عواصف شديدة وسوف تستمر مدتها إلى خمس أيام، بعد ذلك تأتي نوة الفيضة الصغري والتي سوف تبدأ في يوم 19 ديسمبر من الشهر الحالي

أسماء ومواعيد النوات الشتوية

أما بالنسبة لنوة عيد الميلاد المجيد سوف تكون في يوم 28 ديسمبر 2021بعد ذلك سوف تأتي النوة الخاصة برأس السنة في 2 يناير 2022 وكذلك يوجد نوه الفيضة الكبرى سوف تبدأ في يوم 12 يناير بعد ذلك سوف تأتي نوة الغطاس في يوم 19 يناير من العام الجديد 22 وكذلك نوة الكرم سوف تكون في 28 يناير، وكذلك تأتي نوه الشمس الصغيرة في 18 فبراير 2022 وبالتالي هذه النوة سوف تأتي معها رياح شديدة و أمطار على محافظة الإسكندرية بشكل كبير للغاية، سوف يأتي أيضا بعض النوات في 2 مارس المقبل وكذلك نوت الحسوم سوف تكون في يوم 9 مايو، ونوة الخماسين في يوم 23 أبريل .

مواعيد نوات الإسكندرية 2021

بعد دخول موسم الشتاء في محافظة الإسكندرية سوف تبدأ يبدأ دخول النوة بداء من شهر نوفمبر منها نوه المكنسة والتى سوف تستمر لمدة أربع أيام وسوف تتكرر مرة أخرى لمدة أربع أيام أخرى في نهاية نفس الشهر، وتتميز هذه النوة أنها يتواجد فيها طيارات هواء قوية، أما بالنسبة لنوة القاسم أو القسم التي سوف تبدأ مع شهر ديسمبر سوف تكون شديدة تستمر لمدة خمس أيام أو أكثر أما بالنسبة لنوة البيضاء الصغيرة التي سوف تبدأ في محافظة الإسكندرية في نهاية شهر ديسمبر وتستمر لمدة خمس أيام وتكون عبارة عن رياح شديدة الأمطار والرياح وبالتالي يرتفع موج البحر مشكلة كبيرة للغاية.