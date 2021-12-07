تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1,2 وقناة Xtra 1,2 الناقلة لمباريات دوري ابطال أوروبا 2021

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم الناقلة للعديد من مباريات دوري ابطال أوروبا 2021 بالموس الكروي الجديد، والتي يتابعها ملايين متابعي كرة القدم الأوروبية في أوروبا والعالم العربي، وتعتبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بالاستحواذ على الحقوق الحصرية للعديد من المباريات العالمية في كافة الرياضات وتقوم بنقل المباريات والبطولات عبر شاشاتها المفتوحة والمشفرة، وتقوم قناة بي ان سبورت الإخبارية بنقل جداول مباريات الفرق ومواعيد الفرق وأخبار اللاعبين ويتم من خلالها عمل قرعة البطولات.

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم “باريس سان جيرمان VS كلوب بروج” دوري ابطال اوروبا 2021

وقد قامت مجموعة القنوات الرياضية القطرية، بي ان سبورت الرياضية ومجموعة قنوات الكاس، بنقل مباريات بطولة كاس العرب الجديدة في الموسم الكروي الجديد التي انطلقت في 30 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة الفرق والمنتخبات العربية وتقوم أيضا قنوات بي ان المتعددة بنقل مباريات الدوري الأوروبي وكاس الملك وكذلك بطولة دوري ابطال أوروبا بالموسم الأحدث لها 2021.

جدول مباريات اليوم في مباريات دوري ابطال أوروبا 2021

فريق مان سيتي مقابل فريق لايبزيغ في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة بي ان سبورت بريميوم 1.

فريقي بي اس جي مقابل فريق كلوب بروج على قناة بي ان بريميوم 2.

فريق أياكس مقابل فريق سبورتنج في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية على قناة Xtra 1.

مباراة اي مدريد وبورتو في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية على بي ان بريميوم 3.

فريق انتر مقابل فريق ريال مدريد في تمام الساعة 11:00 مساء على قناة بريميوم 2.

مباراة ميلاد مقابل فريق ليفربول في تمام الساعة 11:00 مساء على بريميوم 1.

فريق شاختار مقابل فريق شيريف تيراسبول في تمام الساعة 11:00 مساء على قناة بريميوم 2.

شيكتاش مقابل فريق بورتيموند في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة على قناة اكسترا 2.

باريس سان جيرمان VS كلوب بروج

المباراة مباراة باريس سان جيرمان VS كلوب بروج البطولة دوري أبطال أوروبا 2021 الموعد والتوقيت 8:45 دقيقة بتوقيت السعودية الملعب ملعب حديقة الأمراء القنوات الناقلة بريميوم 1.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان مقابل فريق بروج

في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت المملكة.

الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال أوروبا اليوم

على القمر الصناعي سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق 1 2 3

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة: عامودي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة : 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة: عامودي معدّل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة ارسال البث: DVB-S2 معدّل تردد الموجة : 8PSK على القمر الصناعي يوتلسات @ °8 درجات غرب 1 2 3

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK.