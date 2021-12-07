العبها الأن طريقة شحن شدات ببجي PUBG من الموقع الرسمي بخطوات بسيطة وسهلة

لعبة ببجي من أكثر الألعاب التي جذبت اعجاب الكثير من اللاعبين على مستوي العالم وخاصة أن تحميلها لا يتطلب منك وسيلة دفع، ولكن قد تقوم بالدفع حينما تحتاج لكثير من الأسلحة التي تساعدك على الفوز، وحتى يسهل حصولك على شدات ببجي تعددت الكثير من طرق الدفع التي يلجأ لها اللاعبين للحصول على الشدات بشكل مجاني وبعضها بمقابل مادي، ومن هنا سنتعرف على تلك الطرق وخاصًة أن تلك الشدات تساعد اللاعب على تخطي الكثير من المستويات الخاصة باللعبة، حيث أن لعبة ببجي قد نالت على إعجاب عدد هائل من الأشخاص خاصة الأطفال والشباب، فتلك الفئة دائما تتوجه للعديد من الألعاب المسلية، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم الكثير حول أهم تلك الطرق للحصول على تلك الشدات ومميزاتها.

كيفية شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

يمكنك الشحن من خلال الموقع الرسمي باتباع عدة خطوات، لكن يجب إنجازها بشكل صحيح وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: قم بتسجيل اسم دولتك، ثم تقوم بتحديد ما تريده أما شراء أو استبدال نقاط.

الخطوة الثانية: قم باختيار طريقة الدفع وذلك في حالة الشراء.

الخطوة الثالثة: يقوم اللاعب بتسجل رقم بطاقته، ثم اختيار عدد الشدات في PUBG Mobile.

اختر شراء أو استبدال، ثم قم بضغط على كلمة موافق.

ستصلك بعد ذلك رسالة قصيرة تحتوي على رمز التأكيد.

اكتب الكود في الخانة الفراغة المخصصة له، ثم قم بالدفع، وقم بتأكيد عملية الشحن، ثم تأكد من وصول الشدات إلى حسابك.

طرق شحن شدات ببجي للأندرويد والأيفون

هناك ما يعرف باسم بطاقات أيتونز يستخدمها مستخدمي هواتف الاندرويد وكذلك الأيفون وهذه البطاقات مخصصة لشحن الشدات، اتبع التالي: