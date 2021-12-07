أسعار ومواصفات هاتف Honor 60.. تعرف على أهم مزاياه

إليكم عبر هذا المقال سعر ومواصفات هاتف Honor 60 ومزايا هونر 60 الجديدة عبر موقعنا ثقفني فتابعونا، أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتف Honor 60 الذكي والذي يعد منافس قوى لهواتف كبرى الشركات مثل سامسونج جالكسي، هواتف أوبو ، وشاومى، ومن أهم مميزات هذا الإصدار من هاتف هونر هى قوة ونقاء الكاميرا الأمامية والخلفية له إلى جانب كثير من المزايا التي سوف نستعرضها فى الأتي مع ذكر العيوب لكى تتمكن من اتخاذ قرار الشراء الصحيح.

هاتف Honor 60

مواصفات جوال Honor 60

نظام التشغيل: Android 11

الشبكات: يدعم شبكات بداية من الجيل الثانى حتى الجيل الخامس.

الذاكرة الداخلية: تحمل إصدارته نوعين من الذاكر إما 128أو 256 جيجا بايت.

المعالج: qualcomm snapdragon ثمانى النواة.

الشرائح: يدعم شريحتين نانو

الذاكرة العشوائية (Ram): 8 جيجا بايت

البطارية: 4300 مللى أمبير

الكاميرا الخلفية: يدعم أربع كاميرات، دقة الكاميرا الأولى 108 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابيكسل

دقة الفيديو: 1080P FHD.

نوع الشاشة: OLED بحجم 6.57 بوصة.

البصمة: يدعم

الألوان: أسود، برونزى، فضى، أخضر

مميزات جوال Honor 60

يدعم بطارية قوية وشاحن سريع.

يدعم معالج 778G 5g snapdragon.

يدعم ذاكرة عشوائية كبيرة الحجم 8GB.

دقة الكاميرا الخلفية تصل 108 ميجا بيكسل

دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

يدعم شاشة كبيرة الحجم 6.57 بوصة.

عيوب هاتف Honor 60

لا يدعم الهاتف كارت ميمورى إضافى.

لا يدعم مدخل لسماعات الهاند فرى.

محتويات علبة هاتف Honor 60

جهاز الهاتف Honor 60

كابل USB

الشاحن

جراب شفاف لظهر الهاتف.

دبوس إخراج مدخل الشرائح

كتيب للتعليمات

سعر جوال Honor 60

السعر فى السعودية 1550 ريال.

السعر فى مصر 6500 جنيه.

السعر بالدولار الأمريكى 420 دولار.

السعر فى المغرب 3600 درهم.

السعر فى الجزائر 56000 دينار

عيوب هاتف هونر 60

ونجد أن من عيوب هاتف هونر 60 أنه لا يدعم وجود ذاكرة إضافية بداخله مثل كارت الميموري، وهذا الأمر لا يحبه الكثير من المستخدمين، وأيضاً يجمل عيب أخر وهو أنه لا يحتوى على مدخل لسماعات الأذن وهذا الأمر قد يجعل الكثير من الأشخاص يتراجعون عن شرائه لذا وجب التنويه عنها، وبهذا نكون قدمنا لكم شرح وأسعار ومواصفات هاتف Honor 60 ومزايا هونر 60 الجديد.