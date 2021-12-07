نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 الناقلة لبطولة كأس العرب جودة Full HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 التي يبحث عنها الكثير من محبين كرة القدم وخصوصاً متابعي بطولة كأس العرب 2021، حيث أعلنت القناة بشكل رسمي على الحساب الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حصولها على حقوق بث البطولات العربية التي يشارك بها حوالي 16 منتخب عربي، والذي يتابعها الملايين من العرب في مختلف البلاد حول العالم، وتسمتر هذه البطولة حتى يوم 18 ديسمبر 2021، لهذا نوفر لكم تردد القناة الأولى والثانية على الأقمار نايل سات وعرب سات خلال الفقرات التالية.

قناة الكأس القطرية

تعد قناة الكأس القطرية من القنوات الرياضية القطرية التي توسعت في الانتشار خلال الأعوام الماضية، كما نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق كرة القدم ومختلف الرياضات بأنواعها، بينما ذلك من كل بلاد الدول العربية وبالتزامن مع عودة البطولات العربية التي تقام على الدوحة، كما أنها تقوم ببث جميع المباريات على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وغيرها.

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021

ويبحث عدد كبير من الجماهير خلال الساعات الحالية عن تردد قناة الكأس القطرية، كما تقوم بنقل مباراة العراق وقطر اليوم ضمن تصفيات كأس العرب 2021 للمنتخبات العربية، بينما الجميع من الجماهير العراقية والقطرية ينتظرون مباراة اليوم على أحر من الجمر، كما أن جماهير المنتخب القطري ينتظرون مزيد من التقدم من المنتخب بينما ينتظر جماهير العراق من منتخبهم تحقيق التقدم خلال هذه الجولة.

تردد الكأس 1 نايل سات

ويمكن الآن لجميع المتابعين من كافة الدول العربية من استقبال تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة، على أجهزتهم للاستمتاع بمشاهدة بطولة كأس العرب وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد الكأس 1 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس 2 عبر النايل سات

ولمتابعة أقوى مباريات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر 2021، والتي يتم إذاعتها بشكل حصري ومجاني على قناة الكأس الأولي والثانية المفتوحة، يمكن ضبط تردد قناة الكأس 2 على النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس 2 عرب سات