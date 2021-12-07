نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية السعودية الجديد 2021 وجدول دروس الحصص اليومية على IEN في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021، حيث أن القنوات التعليمية الفضائية أصبحت لها أهمية كبيرة عند الطلاب والطالبات، وتساعدهم على تحصيل دروسهم بواسطة أفضل المعلمين أصحاب الخبرات العالية، حيث أن وزارة التعليم بالمملكة اتجهت بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية مثل منصة مدرستي التعليمية، لتوفير بدائل كثيرة أمام الطلاب خاصةً بعد ظهور وباء كورونا، وبسبب إغلاق المدارس بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير.
كما أن قنوات عين التعليمية نايل سات تعد من الأدوات الدراسية الهامة جداً لدى الطلاب، وتقوم وزارة التعليم بتنظيم جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف ولجميع المراحل التعليمية ابتدائي ومتوسط وثانوي، وقد نبهت قناة عين التعليمية عبر موقعها الرسمي على تويتر، على جميع الطلاب والطالبات ضرورة متابعة الدروس اليومية على قناة عين عرب سات ونايل سات، وفيما يلي سوف نستعرض معكم تردد القناة وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال، من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.
تردد قناة عين التعليمية عرب سات
- القمر:- عرب سات.
- التردد:- 12437 رأسي – 10770 أفقي..
- الترميز:- 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:- 4\3.
تردد قناة عين نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11654
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|27500
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة ضبط واستقبال القناة على جهاز الاستقبال، ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:
- في البداية يتم توجيه الطبق إلى القمر الصناعي المطلوب.
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب” ثم النقر على زر “إضافة قناة”.
- يتم إدخال التردد الموجود في أعلى المقال بطريقة صحيحة ثم النقر على “بحث”.
جدول دروس الحصص اليومية
قامت وزارة والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوفير جدول الدروس اليومية لجميع المراحل على موقع وزارة التعليم على تويتر
قنوات IEN على اليوتيوب
كما يمكن متابعة شبكة قنوات عين على اليوتيوب، فهناك موقع خاص للقناة على منصة اليوتيوب، يستطيع الطالب من خلالها اختيار الدرس والفصل الدراسي والاستماع إلى الشرح من خلال منصة اليوتيوب، بواسطة معلمين متميزين ومختارين بعناية، كما يتم بث الدروس وإعادتها أكثر من مرة وبإمكان الطالب استعادة الشرح في أي وقت، ونأتي هنا إلى نهاية المقال ونرجو أن نكون قد وفقنا في توفير المعلومة كاملة مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالسداد والتوفيق.
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