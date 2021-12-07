تردد قناة عين التعليمية السعودية الجديد 2021 وجدول دروس الحصص اليومية على IEN

ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة عين التعليمية الجديد 2021، حيث أن القنوات التعليمية الفضائية أصبحت لها أهمية كبيرة عند الطلاب والطالبات، وتساعدهم على تحصيل دروسهم بواسطة أفضل المعلمين أصحاب الخبرات العالية، حيث أن وزارة التعليم بالمملكة اتجهت بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية مثل منصة مدرستي التعليمية، لتوفير بدائل كثيرة أمام الطلاب خاصةً بعد ظهور وباء كورونا، وبسبب إغلاق المدارس بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير.

كما أن قنوات عين التعليمية نايل سات تعد من الأدوات الدراسية الهامة جداً لدى الطلاب، وتقوم وزارة التعليم بتنظيم جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف ولجميع المراحل التعليمية ابتدائي ومتوسط وثانوي، وقد نبهت قناة عين التعليمية عبر موقعها الرسمي على تويتر، على جميع الطلاب والطالبات ضرورة متابعة الدروس اليومية على قناة عين عرب سات ونايل سات، وفيما يلي سوف نستعرض معكم تردد القناة وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال، من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

تردد قناة عين التعليمية عرب سات

القمر:- عرب سات.

التردد:- 12437 رأسي – 10770 أفقي..

الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 4\3.

تردد قناة عين نايل سات