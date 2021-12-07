تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات تحديث ديسمبر 2021 الناقلة لمباريات كأس العرب

تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات التي تنقل اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، مباريات كأس العالم 2021 التي تقام في قطر، حيث بدأ أمس الاثنين المباريات الحاسمة للدور الثمانية في البطولة، كما تقام اليوم أربع مباريات كل مباراتين في نفس التوقيت، لهذا يتم توزيع المباريات على القنوات الأولى والثانية المجانية، لكي يستطيع الجمهور من متابعة كافة المباريات، ولهذا نوفر لكم من خلال موقعنا تردد القناة الأولى والثانية عل النايل سات.

قناة بي إن سبورت المفتوحة

تعد قناة بي إن سبورت من أهم القنوات الرياضية حول العالم التي نجحت في استقطاب عدد كبير من المشاهدين حول العالم.

لما تنفرد به من المباريات العالمية والبطولات المحلية والأوروبية.

كما تقدم القناة محتواها في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

بينما وقد صرحت قناة بين سبورت عن نقل جميع مباريات بطولة كأس العرب على القناة الأولى والثانية مجاناً.

كما أن مباراة اليوم هي الحاسمة للتأهل لدور الثمانية لذلك يتزايد البحث حول القناة المفتوحة.

لمتابعة المنتخبات العربية خلال لقاءات اليوم ومعرفة من يتأهل مع قطر.

تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات

ولجميع المتابعين من الجماهير العربية من أي مكان على الأرض، يمكن ضبط تردد قنوات بين سبورت المفتوحة الأولى والثانية على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر، وقد جاءت إحداثيات بيانات التردد الجديد كالتالـــــــــــي:

تردد بين سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد بين سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

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