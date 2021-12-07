انستجرام يطلق ميزات أمان تجريبية جديدة للمراهقين

انستجرام يطلق ميزات أمان تجريبية جديدة للمراهقينأطلق Instagram عددًا من الميزات الجديدة والتجريبية التي تهدف إلى جعل تطبيقه مكانًا أكثر أمانًا للمراهقين، وفقا لتقرير engadged التقنى.

فى البداية، يتم إطلاق ميزة " Take a Break " المعلنة سابقًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا اليوم، والآن عندما يقوم المستخدم بالتمرير على Instagram لبعض الوقت، سيطلب منه التطبيق أخذ قسط من الراحة وتعيين تذكيرات للمستقبل، وسيتلقى المراهقون، على وجه الخصوص إشعارات لتعيين تلك التذكيرات للتأكد من أنهم على دراية بالميزة، سيرون أيضًا نصائح مدعومة من الخبراء لمساعدتهم على "التفكير وإعادة التعيين".

وفى شهر مارس، سيطلق Instagram أدوات للآباء والأوصياء ستمنحهم طريقة لمعرفة مقدار الوقت الذى يقضيه أطفالهم على التطبيق وتعيين حدود زمنية، وسيحصل المراهقون على خيار إخطار والديهم إذا أبلغوا عن شخص ما أيضًا، ليكون بمثابة وسيلة لإبلاغ البالغين في حياتهم بأنهم قد يحتاجون إلى التحدث عن ذلك.

وستكون إحدى الميزات التجريبية التي يختبرها Instagram مفيدة للمراهقين والشباب الذين يرغبون في إزالة نشاطهم على التطبيق عندما كانوا أصغر سناً، وسيسمح للمستخدمين بحذف الصور ومقاطع الفيديو التي قاموا بنشرها، بالإضافة إلى جميع إبداءات الإعجاب والتعليقات، ستكون الميزة متاحة للجميع في يناير.

وستعمل ميزة اختبار أخرى على توسيع ما بدأه Instagram في وقت سابق من هذا العام عندما منع البالغين من DMing المراهقين الذين لا يتابعونهم في أوائل العام المقبل، سيتم أيضًا إيقاف القدرة على تمييز أو ذكر المراهقين من قبل البالغين الذين لا يتابعونهم، أو تضمين محتواهم في Reels Remixes أو Guides.

وأخيرًا، يستكشف إمكانية تقييد المحتوى الحساس الذي يشاهده المراهقون أكثر ويقوم حاليًا ببناء تجربة من شأنها دفع المستخدمين نحو موضوع آخر إذا كانوا يمررون موضوعًا واحدًا لفترة من الوقت.

