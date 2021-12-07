جديد شحن جواهر فري فاير مضمون والحصول على حزمة الدايموند رويال

تتواصل التحديثات الجديدة من لعة فري فاير، والتي تتضمن الكشف عن عدد من الحزم والسكنات والأحداث الجديدة الرائعة، فضلاً عن توفير العديد من الإضافات التي تُثري بيئة اللعب بأجواء الإثارة والتشويق، والتي كان أخرها الكشف عن كيفية الحصول على حزم طور الدايموند رويال في لعبة فري فاير ماكس المُعدلة، مع توفير عدد من الأسحلة الأخرى المتنوعة ومتعددة المهام، التي تملك قوة فائقة في الدقة والتصويب نحو الهدف بنجاح، مع العلم أنه سيتم توزيع بعض الجواهر المجانية كهدايا وجوائز في حالة تحقيق نجاح، أو البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

حزم وسكنات فري فاير

وكما أوضحنا ووفقًا لما كشفت عنه اللعبة، تتوفر الآن حزمة جديدة وحصرية في الدايموند رويال، بالإضافة إلى حزمة كونوشي وشينوبي لخطة برمودا، مع إمكانية ترقية تجربتك في ساحة المعركة بعد الحصول على تلك الحزمة والحصول على بطاقات الترقية الجديدة، كما يُمكنك أيضًا الحصول على العناصر الحصرية والأسطورية بما في ذلك حزمة لعنة كاتانا من المتجر الخاص بها، إلا أن هذا الأمر يتطلب امتلاكك المزيد من الجواهر التي تستطيع مبادلتها بالعناصر والمهام.

مكافآت حصرية وأسلحة جديدة

كما توفر free fire الآن العديد من المكافآت الحصرية والأسلحة المتنوعة، مثل سلاح الجُزر الإستوائية M1887، والحصول على حزمة الجمل الأزرق الحصرية أو ما يُطلق عليها عجلة الجمال، وفي حالة قنصك المنافسين بدقة ستحصل على أسلحة أخرى كهدايا فورية، كما سيتم ترقية حسابك إلى فئة أعلى، ما يتيح لها الحصول لاحقًا على جوائز أخرى رائعة، مثل الدخول على سحب القسائم الذهبية أو الجواهر الفورية.

شحن جواهر فري فاير مضمون

أما عن كيفية شحن جواهر فري فاير مضمون وبشكل أكيد بعيدًا عن عمليات الخداع، فيتم ذلك من خلال الشحن الفوري عبر الموقع الرسمي للعبة: shpo2game، الذي يوفر الحصول على ما تريد من جواهر، مقابل الخصم من صريد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، ثم تسجيل رقم معرف اللعبة أو الآي دي في الخانة المخصصة لها، ثم الضغط على موافق أو تأكيد للحصول على الشحن السريع.