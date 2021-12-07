كيفية تطبيق التحديث الأخير للعبة ببجي الجديدة وأهم مميزات لعبه ببجي الحديثة

قد تم إصدار لعبة ببجي بيوم 15 من شهر مارس بعام 2018، ومن وقتها لا تتوقف مهام تحميل اللعبة من خلال عشرات الملايين وعدد كبير من المرات على مستوى العالم، وتشهد اللعبة في الوقت الحالي تحديث جديد أصبح متاح منذ يوم 16 نوفمبر، ونحن اليوم سوف نوفر لكم خطوات تحديث لعبة ببجي الجديد التي أعلنت شركة ببجي عنه.

كيفية تطبيق التحديث الأخير للعبة ببجي الجديدة

الطريقة السهلة لتحديث لعبة ببجي هو التالي:

يتم على متجر جوجل بلاي على الهاتف المحمول الخاص بك.

من ثم سوف يظهر لك في أيقونة البحث لعبة ببجي 1.7.

سوف تظهر لك بعد ذلك تحديث.

يتم ترك الهاتف عند لإتمام مهمة التحديث حتى لا ينتج أي مشاكل.

عند اتباع هذه الخطوات تتمكن من مهمة التحديث بشكل نجاح، وعند موجهة أي عطل في الكثير من الأحيان خلال مهمة التحديث وعدم ملاحظة أي مظاهر طبيعية، يتم إغلاق الخريطتين حتى يتم تصليح العطل.

مميزات التحديث الجديد للعبة ببجي

بعد أن تم تحديث ذلك اللعبة مؤخراً أصبح المستخدمين يعبرون عن ما يوجد بها من مزايا التي تتمثل في الآتي:

بعد القيام بالتحديث الأخير وجدث ميزة الحمل والتي تعمل على حمل المستبعدين لهذه اللعبة، وهذه إمكانية لم يتم طرحها قبل ذلك.

يتم عرض كافة المعلومات أثناء المباريات لتمنحك معركة ممتعة للغاية خلال اللعب.

أصبح يوجد تطور ملحوظ بأداء الأزرار والقيام بإعداد الحساسية مما تسبب بتحسن كبير باللعبة.

كما أن التحديث الجديد يأتي بعملة جديدة في الموسم الجديد يتم استخدامها عند استيراد الإمدادات في المواسم الأخرى.

من ضمن التحديثات الجديدة هو تحسين الشاشة للتنزيل والإعدادات الحساسية وأيضاً شاشة إعدادات الأزرار حتى يكون من السهل القيام بإعداد وحدات التحكم.

أهم تحديثات لعبه ببجي