نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جديدة خيالية في منصات Playstation الجديدة للجيل القادم والتعرف على موعد الطرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات جديدة في منصات Playstation الجديدة للجيل القادم، فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم يعشقون استخدام منصات البلايستيشن لأنها تجعلهم يخوضون تجارب رائعة أثناء اللعب وخاصةً أنها توفر جزء كبير من ألعاب الفيديو إن لم يكن جميع الألعاب، ويتابع محبي أجهزة البلايستيشن آخر الأخبار المتعلقة بها ونعرفكم اليوم على مجموعة من المواصفات الخرافية التي أعلن عنها منذ فترة بعد تسريبات بعض الصور لأجهزة البلايستيشن الجيل القادم من سوني.

مواصفات الجيل الجديد من أجهزة البلايستيشن

نشرت الكثير من المواقع المختصة بالأخبار التقنية الفترة الماضية العديد من التفاصيل المتعلقة بالجيل الجديد المنتظرة من أجهزة البلايستيشن من شركة سوني، حيث توضح تلك التسريبات أن الشركة ستقوم بتوفير نموذجين جديدين من أجهزة البلايستيشن هما جهاز بلايستيشن 5 برو سليم Playstation 5 pro slim وجهاز بلايستيشن 5 برو Playstation 5 pro.

كما وتوضح الأخبار أن المواصفات المقدم بها الجيل الجديد من أجهزة البلايستيشن ستكون مختلفة تمامًا عن الأجيال القديمة، حيث سيتم توفيرها بحوالي 36 وحدة حسابية لتكون أفضل من الأجيال القادمة وكذلك تم الاهتمام بمعالج الرسوميات في أجهزة البلايستيشن الجديدة للجيل القادم من سوني والمنتج من خلال شركة AMD.

مزايا خرافية في بلايستيشن الجديد من سوني

وللأسباب التالية سيرغب الجميع في امتلاك النسخة الجديدة المطورة من أجهزة البلايستيشن المنتظرة وهي مزايا جيل بلايستيشن الجديد من سوني:

سيكون الجيل الجديد قادرًا على العمل بجودة تصل إلى 8K عند استخدام ألعاب الفيديو المختلفة المتاحة بالجهاز وسيكون الجهاز قادرًا على دعم خاصية الواقع الافتراضي. أما عن معالج منصة بلايستيشن الجديدة فسيكون من النوع المطور والذي يعمل بدقة خمسة نانومتر. كما أن الصور والفيديوهات ومعالجتها ستصبح كفائتها أفضل بنسبة خمسون بالمئة أفضل عن المنصات القديمة من بلايستيشن 5. أما عن سعر بلايستيشن الجديد المنتظر من سوني فمن المحتمل أن يصبح من 599 دولار أمريكي حتى 699 دولار أمريكي.

موعد طرح منصة بلايستيشن الجديدة من سوني

من المتوقع أن تكون النسخة الأولى المعلن عنها من منصات بلايستيشن الجيل الجديد المنتظرة في عام 2023 أما عن النسخة الأخيرة من المنصات الجديدة فستكون بحلول عام 2024.