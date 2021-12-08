طريقة تثبيت Grand Theft Auto بطريقة آمنة وشروط تشغيل GTA V APK على الهواتف من النوع الأيفون أوالأندرويد بشكل سهل وسريع وآمن، حيث كلا من اللعبتين يتم تحمليهم إلى نظام الأندرويد ونظام IOS ، فتعد هذه الألعاب من النوع التشويقي الذي يعمل على بث روح المغامرة والمنافسة بين اللاعبين، حيث قامت الشركة المنتجة لتلك الألعاب إصدار النسخ الأولى من هذه الألعاب للعمل على جهاز الحاسوب فقط، ولكن تم تطوير وتحديث هذه الألعاب ليتم تحميلها بأمان على الهواتف بمختلف أنواعها، وذلك لتسلية الصغار والكبار أثناء وقت فراغهم.

طريقة تثبيت Grand Theft Auto بطريقة آمنة

تعد لعبة GTA V ذات شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن تحميلها على هواتف الأندرويدوالأيفون، وظهرت هذه اللعبة منذ عام 2001، حيث قام الكثير من الصغار في هذا الوقت بلعب هذه اللعبة باحترافية على أجهزة الكمبيوتر، ولكن بعد التطور التكنولوجي أصبح بإمكان المستخدمين تحميلها على الهواتف النقالة، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية لتثبيتها:

توصيل الهاتف المطلوب التحميل له بالإنترنت.

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي من الهاتف الأندرويد أو الذهاب إلى آبل ستور من الهاتف بنظام IOS.

في مربع البحث يتم كتابة لعبة Grand Theft Auto.

ستظهر الكثير من الإصدارات والنسخ، نقوم باختيار نوع Grand Theft Auto: Vice city.

يتم الضغط على إصدارVice city.

يتم دفع المبلغ المطلوب في خانة دفع قيمة تثبيت اللعبة، حيث أن الدفع يتم بشكل إلكتروني من خلال الفيزا كارد.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تثبيت من أجل تحميل اللعبة إلى ملفات الهاتف.

شروط تشغيل GTA V APK

يوجد عدة شروط أساسية لابد من توافرها من أجل تشغيل GTA V APK وهي كالتالي: