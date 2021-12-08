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عمر شويل - جدة تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 تنزيل القنوات الجديدة والقديمة بضغطة زر واحد، المقصود بالتردد الشبكي هو ‘إمكانية السماح لجهاز الإستقبال بالدخول إلى أقل نقطة في القمر الصناعي النايل سات، وذلك لجلب جميع الترددات الجديدة وبالتالي الحصول على جميع القنوات الجديدة وذلك من خلال منظومة البحث، نتناول اليوم طريقة ميسرة للبحث وتردد واحد فقط تنزيل جميع القنوات، تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 تنزيل القنوات الجديدة والقديمة بضغطة زر واحد.

تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022

مع إنطلاق الشهر الأخير من عام 2021 ازدادت عملية البحث عن تردد شبكي واحد، هذا التردد يمكنك من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 القنوات الجديدة والقديمة، لذا يتم إستخدام الريموت كنترول حتى فتح قائمة MENU ثم اختيار التركيب، حيث تظهر بالشاشة القنوات المتواجدة وتردداتها بالإضافة إلى أربعة أيقونات أسفل الشاشة، تحمل كل ايقونه لون مختلف عن الأخرى وتتواجد تلك الألوان ضمن أزرار الريموت كنترول، وهم البحث، الإضافة، تحرير وحذف.

تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات

يتم النقر على زر الإضافة بلون الأيقونة من خلال الريموت كنترول، ثم يتم إدخال بيانات تردد حزمة عامة لتنزيل جميع قنوات النايل سات ( 10853 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي H ثم النقر على OK ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد، وإذا كان هذا التردد ضمن ترددات جهازك كل ما عليك هو وضع علامة صح أمامه، ثم يتم النقر على زر إضافة مرة أخرى حتى يتم إدخال بيانات التردد الشبكي ( 11296 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي أو H، ثم يتم وضع علامة صح أمام هذا التردد كذلك.

تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة 2022

يتم التوجه إلى ضبط الهوائي أو INFO حتى يتم التأكد من تردد LNB كالأتي 9750/10600، وطاقة LNB فتح ثم يتم النقر على الزر الخاص بأمر البحث حسب اللون من خلال الريموت كنترول، ثم يتم تحديد البحث عن الشبكة فتح ونوع البحث بحث أعمى ظاو البحث العشوائي، ثم يتم النقر على OK ثم نلاحظ تنزيل القنوات الجديدة والقديمة بالتدريج خلال عدة دقائق، تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 تنزيل القنوات الجديدة والقديمة بضغطة زر واحد.