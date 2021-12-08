أسهل طريقة شحن شدات ببجي عبر midasbuy وجوائز المليون uc

تتواصل أجواء الإثارة والتشويق في لعبة ببجي موبايل، بعد الإعلان رسميًا عن انطلاق حدث عجلة الحظ خلال الأيام المقبلة، بماشركة آلاف اللاعبين من كل مكان، مع توفير جوائز وهدايا قيمة للفائزين تصل إلى 1000000 من الشدات، سيتم توزيعها على الفائزين، ما يشير إلى توسيع قاعدة الرابحين، ويمكنك الحصول على عناصر مميزة من عجلة الحظ عند انتهاء الفعالية، كما سيتمكن اللاعبين من استرداد مكافأة أخرى من UC ستتوزع من المجموع العام، مع العلم أنه كلما زاد عدد المشاركين زاد مجموع المكافآت.

حدث عجلة الحظ الرائع

وتنتطلق فعاليات حدث عجلة الحظ الرائعة خلال أيام، في الوقت الذي تم فيه فتح باب التسجيل أمام اللاعبين للمشاركة، على أن يتم التصفيات بين 16 فريقًا من المنطقة العربية، سيقاتلون من أجل الحصول على جوائز الـ 100000$ المالية، بالإضافة الحصول على شدات كثيرة لشحن محفظاتهم، ويمكنك الحصول على عناصر مميزة من عجلة الحظ من أسلحة وأدوات ومعدات ومركبات وسكنات وحزم وملابس جديدة ورائعة، إلا أن الأمر لن يكون بالسهولة، نظرًا لشراسة المواجهات والمنافسات المتوقعة بين الفرق واللاعبين، مع إمكانية الإستعانة بأسلحة جديدة ومسدسات صغيرة.

شحن شدات ببجي midasbuy

وبعد أن أوضحنا عن كيفية الحصول على شدات ببجي من خلال ربح الجوائز في مسابقة عجلة الحظ، يُمكنك أيضًا الحصول على الشدات بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة من خلال الموقع الرسمي للعبة، ويتطب منك الأمر فقط اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي: midasbuy .

. ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.

إو إنشاء حساب جديد باللعبة.

يُمكنك ربط حسابك في اللعبة بحسابك في مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم اختيار اسم الدولة واللغة ورقم جوالك.

ثم اختيار شحن شدات ببجي.

ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني عبر البطاقة أو غيرها.

ثم تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

ثم اختيار عدد الشدات التي تريد الحصول عليها.

ثم الضغط على موافق.

وفور الانتهاء سيتم تلقائيًا تحميل الشدات الجديدة إلى حسابك أو محفظتك، يُمكنك استخدامها على الفور لشراء عناصر ومهام اللعبة، كما ستصلك رسالة بتأكيد الشحن.