نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد والايفون التحديث الأخير لعبة GTA V الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد ، لا تبحث كثيرا عزيزي مستخدم الألعاب الإلكترونية. حيث أن الآن في المكان الصحيح لمعرفة كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار سان اندرياس علي أنظمة الهواتف أيفون وأندرويد. وهي إحدى إصدارات لعبة Grand Theft Auto. التي تم إصدارها رسميا منذ عشرون عاما تحديدا عام 2001. حيث أن ظهرت اللعبة كأول مرة بنظام لعب جديد وحديث. كما حاز هذا النظام من اللعب على شهرة واسعة وإعجاب كبير من قبل المستخدمين الذين يعشقون اللعبة. وظهرت اللعبة في عام 2001 بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city كأول إصدار لها وجاءت بطريقة لعب بشخص يقوم بسرقة وقتل واستخدام أسلحة ثقيلة. كل ذلك كان يعمل نظام ويندوز فقط. وبعد تطوير كبير من قبل مطوري اللعبة قامت شركة روك ستار جيم بإصدار اللعبة علي أنظمة بلاي ستيشن2،3،4،5. كما تم إصدارها علي أجهزة الأكس بوكس. وفي الآونة الأخيرة وبعد أنتشار إمكانيات كبيرة للجوالات أندرويد وايفون تم إصدار اللعبة بجميع إصدارتها المختلفة. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم خطوات تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد والايفون. كما سنعرض لكم شروط أستخدام اللعبة علي النظامين فتابعوا معي التالي.

كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد

ظهر هذا الإصدار الإعجازي من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas عام 2019 بعد إصدار لعبةGrand Theft Auto: Vice city الذي يعتبر هو نظام بداية اللعبة منذ عام 2001 وتشغيلها على الكمبيوتر. ولكن يعد إصدار GTA: San Andreas أفضل الإصدارات علي الإطلاق. حيث قاموا مطوري اللعبة وتحديثها بنظام جرافيكي فائق الجودة مع نظام لعب تشويقي. ووضع قيادة القطارات عكس النسخ الأخرى التي ليس بها هذه الميزة. كما يمكن للمستخدم أختيار الشخص من بين ثلاثة أشخاص في التشكيل العصابي واللعب به في مدينة سان أندرياس. التي هي حاليا مدينة لوس أنجيلوس الأمريكية. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب أن نتبع الخطوات الأتية.

يجب أن يكون هاتف الأندرويد متصل بخدمة الأنترنت.

كما يجب الدخول علي التطبيق الشهير جوجل بلاي. حيث أمن وسيلة لتثبيت اللعبة بدون مشاكل وبدون سرقة بياناتك الخاصة.

ثم الضغط علي مستطيل البحث أعلى الصفحة وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. والتي ستظهر أول نتيجة.

والتي ستظهر أول نتيجة. يجب النقر عليها ثم دفع قيمتها المالية المقدرة بــ30 ريالا سعوديا. وذلك بطرق الدفع الإلكتروني التي تتيح أمامك.

سوف يظهر بعد عملية الدفع مربع تثبيت GTA V APK. حيث يجب الضغط عليه والآن اللعبة علي هاتفك بدون أي مشكلة ولا أي إعلانات منبثقة.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس

للأسف أجهزة أندرويد التي تملك إمكانيات متوسطة ليس لها مكان بين الجوالات التي تقوم بتشغيل اللعبة. حيث يتطلب تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد شروط تعجيزية لمعظم مستخدميها. حيث تعمل اللعبة علي الهواتف ذات الإمكانيات الفلاج شيب فائقة السرعة. ويعد هذا العيب الوحيد في اللعبة عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي متطلباته بسيطة وتعمل علي معظم أجهزة الجوالات. ولشروط إصدار GTA: San Andreas يجب توفر الأتي.

يجب أن يتوفر سعة تخزين في الهاتف سعة تخزينية 5 جيجا بايت وأكثر من ذلك.

كما يجب أن يدعم الجوال ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجا أو أكثر لتعمل بسلاسة.

لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد يجب أن يكون معالج هاتفك فائق السرعة ولا يقل عن ثماني النواة من إصدار سناب دراجون 732G أو ما يعادله من معالجات ميدياتك.

يجب أن يكون معالج هاتفك فائق السرعة ولا يقل عن ثماني النواة من إصدار سناب دراجون 732G أو ما يعادله من معالجات ميدياتك. كما يجب أن يكون الجوال يدعم معالج رسوميات من نوع أدرينو للاندرويد.

يجب أيضا لتشغيل GTA V APK أن يكون نظام أندرويد 11.

تثبيت لعبة GTA: San Andreas للايفون ومتطلبات تشغيلها

تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد تختلف عن أنظمة أيفون حيث تتضمن أنظمة IOS التحديثات الأخيرة لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للايفون حيث يمكن الدخول بكل بسهولة علي تطبيق آبل ستور. والبحث عن اللعبة عن طريق كتابة أسم لعبة GTA V الأصلية. واختيار إصدار سان أندرياس ثم دفع القيمة المقدرة بــ6 دولار أمريكيا بالدفع الإلكتروني. وسوف تحصل على اللعبة علي جوالك بنجاح ولشروط تشغيل GTA: San Andreas يجب أن يتوفر بالهاتف هذه الشروط.

يجب أن يدعم الجوال مساحة داخلية 6 جيجا بايت.

كما يجب أن يدعم ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت عكس إصدارات أندرويد وذلك لكفاءة تصميم أيفون.

معالج أيفون 11 وما يعادله يمكن أن تعمل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بكل سهولة.

بكل سهولة. تعمل أيضا اللعبة علي نظام IOS 9 أو أكثر.

تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد لجوالات هواوي

هناك بعض أجهزة هواوي التي تدعم خدمات جوجل بكل أنواعها ولكن علي الجانب الأخر هناك الكثير من اجهزة هواوي الحديثة التي لا تدعم خدمات جوجل بل تدعم نظام مخصص لها يسمى APP GALLERY. حيث تضمن ذلك النظام لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس أيضا. كما يمكن تثبيتها بسهولة بالدخول علي تطبيق آب جاليري والبحث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas والدخول عليها بنفس خطوات جوجل بلاي وسوف يتم التثبيت بنجاح.

عزيزي المستخدم لقد عرضنا لك اليوم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد. كما قمنا باستعراض شروط وتشغيل لعبة GTA V للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا تثبيت لعبة GTA: San Andreas للايفون ومتطلبات تشغيلها. نتمنى أن تستمتعوا باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.