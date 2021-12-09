شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي pubg mobile في ثواني

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي أصبح شحن شدات ببجي عن طريق الايدي pubg mobile بسرعة أكثر طلبًا من قبل جميع عشاق ألعاب pubg للأجهزة المحمولة، نظرًا لأن عدد مستخدمي لعبة pubg mobile في العالم العربي يزداد بالآلاف كل يوم، فهم يريدون معرفة طريقة الشحن الآمنة للعبة pubg شدات الجوال، سواء أكانت رسمية أم هدية، وسنشرح لك أسرع طريقة لشحن الأدوات الذكية في PUBG Mobile.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID



يمكن للجميع اتباع هذه الخطوات:

أولاً، ادخل إلى موقع midasbuy الرسمي، وهو موقع مخصص لألعاب PUBG لإرسال الأدوات.

ثم قم بإنشاء حساب مستخدم جديد.

فقط اضغط على كلمة “شراء” التي ستجدها على الموقع.

سيُطلب منك إدخال معرف اللاعب على هاتفه

سيُطلب من المستخدم بعد ذلك تحديد بلده.

يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

اكتب رقم هاتفك.

ثم اضغط على متابعة.

سيتم إرسال الرمز إلى هاتفك عبر الرسائل القصيرة.

ستقوم بإدخال هذا الرمز لإكمال عملية الشراء بالدولار الأمريكي بطريقة مضمونة ورسمية.

طريقة الحصول علي لعبة ببجي



يمكن للمستخدمين الحصول علي ألعاب PUBG على جميع أجهزتك، مثل أجهزة Android و iPhone، بشرط أن لا تقل مساحة جهازك عن 650 جيجابايت ولا تقل عن 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بحيث يمكن للمستخدمين تنزيل ألعاب PUBG والاستماع إليها على أنها لعبة مغامرات رائعة.

شحن شدات لعبة ببجي عبر جوجل بلاي

في الأيام القليلة الماضية ، يمكنك التعرف على طريقة إعادة الشحن لألعاب PUBG الأصلية الحديثة من خلال تحديث منتصف العام، ويمكنك إعادة الشحن من خلال يدي اللاعب من خلال Google Play، واستخدام الخطوات التالية لإعادة الشحن من خلال موقع البطاقة الخاص بي:

انتقل إلى موقع الويب الخاص بي واشترِ بطاقة pubg.

تصل رسالة التفعيل بعد إتمام عملية الدفع.

أدخل الموقع الرسمي للعبة PUBG.

يجب إدخال يد اللاعب والرمز المستلم من خلال الرسالة، ثم الضغط على “Redeem” وسيتم شحنه.

كيفية شحن شدات لعبة ببجي من خلال الأيدي عبر الموقع الرسمي

يمكن لأي لاعب استخدام موقع midasbuy لشحن أشكال لعبة PUBG واختيار الدولة والعملة وطريقة الدفع المناسبة وشراء الكمية التي يريدها وبعد الدفع ستصلك رسالة تؤكد الشحنة.