نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Tecno Spark 6 الجديد وأهم مزاياه في المقال التالي

شركة تكنو للهواتف الذكية تقدم الكثير من الإصدارات الحديثة، حيث قدمنا لكم في مقال سابق هاتف Tecno Pova وتعرفنا علي أهم مزايا، وفي ذلك المقال نقدم لكم متابعينا مواصفات هاتف Tecno Spark 6 والمزايا التي يتمتع بها، حيث تأسست شركة تكنو في عام 2006 وأصبحت من أهم العلامات التجارية في العالم. مواصفات هاتف Tecno Spark 6 يدعم الهاتف راديو FM.

يأتي هاتف Tecno Spark 6 بأبعاد 170.8 × 77.3 × 9.2 ملم ،ويزن 140 جرامًا.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، كما يدعم شبكات2G, 3G, 4G ،كما أن متانة وجودة المواد المستخدمة في الهاتف تلعب دورًا كاملاً.

الشاشة مصنوعة من البلاستيك كما هو معتاد في هذه الفئة، كما أن هاتف Xiaomi Mi8 يأتي بشاشة IPS LCD من نوع الثقب بمساحة 6.8 بوصة ،بجودة HD + ،وبدقة 720 × 1640 بكسل ،وبكثافة بكسلات 263 بكسل في البوصة ،مع دعم الهاتف لأبعاد عرض تبلغ 20.5: 9 لعرض محتوى كبير على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب مع توافق الشاشة تمامًا مع الوضع الداكن للتحويل يتوفر الهاتف في نسختين من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، الأول بذاكرة 64 جيجا ورام 4 جيجا، والثاني بذاكرة 128 جيجا مع رام 4 جيجا.

تتميز الكاميرا الأمامية للهاتف بعدسة 8 ميجابكسل ،إلى جانب فلاش مزدوج.

تأتي الكاميرا الخلفية بأربع كاميرات ،حيث تحتوي الكاميرا الأساسية على عدسة بدقة 16 ميجابكسل ،والكاميرا الثانوية بفتحة عدسة بدقة 8 ميجابكسل، الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل لأعمال العزل والبورتريه، وتأتي كاميرا الهاتف الرابعة بدقة 1.3 ميجابكسل لتحسين الإضاءة بشكل كبير بفلاش LED رباعي الاتجاهات.

أما بالنسبة لتصوير مقاطع الفيديو ،فالهاتف يدعم التصوير بدقة FHD 1080 بكسل بمعدل في الثانية الواحدة 60 إطارًا، وتدعم التصوير عالي الدقة 720 بكسل بمعدل التقاط في الثانية الواحدة 30 إطارًا.

أداء الهاتف بمعالج MediaTek Helio G70 بتقنية 12 نانو مع معالج رسومي Mali-G52 2EEMC2 وهو نفس المعالج الموجود في هواتف Infinix Hot 10 و Realme C3 و Honor Play.

يدعم لميزة نقطة الاتصال للهاتف بتوفير الوصول إلى الإنترنت للأجهزة أو الأشخاص الآخرين.

يدعم سماعات الرأس بمنافذ 3.5 ملم. تستخدم وظيفة GPS على الهاتف تحديد الموقع الجغرافي لتتبع موقع المستخدم على الخريطة.

يوفر الأمان للهاتف ويدعم خاصية التعرف على بصمات الأصابع والوجه.

يدعم مستشعر التسارع ومستشعر القرب. منفذ USB نوع Micro USB يدعم تقنية OTG.

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. هاتف Tecno Spark 6 يتوفر باللون الأزرق الداكن والأسود والبنفسجي والبرتقالي. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Tecno Spark 6 الجديد وأهم مزاياه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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