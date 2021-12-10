نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “bein sports” ترد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sports HD 1-2 الناقلة كأس العرب اليوم في المقال التالي
يبحث عشاق كرة القدم العربية عن التردد الجديد 2022 لقنوات بي إن، وأصبح تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، أهم الترددات التي يتم البحث عنها لمشاهدة مباريات دور ربع نهائي كأس العرب التي ستنطلق اليوم، بلقاءين تونس وعمان، ثم في السهرة اللقاء الثاني بين قطر والإمارات، لذا فالبحث عن التردد المجاني لقناتي BEIN SPORTS HD 1-2 مكثف اليوم، عبر محرك البحث جوجل على شبكة المعلومات الدولية، فالقنوات هي الناقل الحصري للبطولة مع قنوات الكأس القطرية أيضاً، وموقع ثقفني يقدم لكم أحدث تردد للقنوات على القمر نايل سات وسهيل سات، حتى يتمكن الجميع من ضبطه ومشاهدة المباريات الهامة اليوم.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2022
دخلت البطولة العربية مراحلها الحاسمة مرحلة الأدوار الاقصائية وخروج المهزوم، فبداية من الدور ربع النهائي اللقاءات لا تقبل القسمة على أثنين، الفائز مستمر والخاسر يودع بطولة أل 5 مليون دولار، بعد أن انتهت مباريات دور المجموعات، وتحدد ترتيب المنتخبات ومن صعد أول وثاني في كل مجموعة، من المجموعات الأربع، يبدأ اليوم مرحلة جديدة عبر البطولة التي ترعى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
قنوات BEIN SPORTS HD 1-2
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11013
|الاستقطاب
|أفقي H
|الترميز
|27500
|التصحيح
|6/5
مباريات اليوم على قنوات بي إن
|تونس* سلطنة عمان
|17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
|قطر * الإمارات
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
|برينتفورد * واتفورد
|22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة
|جوني * سامبدوريا
|21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة
|ريال مايوركا * سيلتا فيغو
|22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة قطر والإمارات الليلة
تترقب الجماهير الخليجية قمة قطر والإمارات الليلة في الدور ربع النهائي بالبطولة العربية، كانت قطر قد تأهلت أول المجموعة الأولى وحققت العلامة الكاملة في اللقاءات الثلاث في الدور الأول، بينما تأهلت الإمارات ثاني المجموعة خلف المنتخب التونسي، اللقاء الليلة ينقل على أكثر من قناة منها قناة الكأس وبي إن المفتوحة لمزيد من التنوع، في إذاعة المباراة وجعل المشاهد يختار معلقه المفضل.
التردد الجديد لقناة بي إن 2022
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد الجديد
|11547
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
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