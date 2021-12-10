مواصفات هاتف Huawei Nova 8

مواصفات موبايل Huawei Nova 8 أعلنت شركة هواوي عن هاتفها Huawei Nova 8 بتصميم مميز وخفيف الوزن بحيث يمكنك استخدامه بكل سهولة مع مراعاة السماكة فلن تعاني منه أثناء الاستخدام ،بالإضافة إلى الاهتمام بشاشة OLED الكبيرة مع تردد 90 هرتز واستخدام معالج من هواوي وهو Kirin 820E.

يدعم الاتصال قريب المدى بتقنية NFC.

يأتي الهاتف بأبعاد 160.12 × 74.1 × 7.64 ملم بوزن 169 جرام.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، يدعم شبكات اتصال 2G و 3G و 4G.

الشاشة تأتي على شكل ثقب في المنتصف في الأعلى يأتي من نوع OLED ،بمساحة 6.57 بوصة ،مع منحنيات بسيطة من الجوانب ،بجودة FHD + ،بدقة 1080 × 2340 بكسل ،بكثافة بكسلات 392 بكسل في البوصة ،مع دعم للتردد 90 هرتز.

تشغل الشاشة أقل من 2٪ من الطاقة اللازمة لإنتاج 1 لومن من الضوء المرئي. الشاشة تشكل 89.3٪ من الواجهة الأمامية. يأتي بذاكرة صلبة تبلغ 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف زيادة مساحة التخزين عن طريق الميموري. الهاتف يأتي بمعالج سداسي النواة وهو Kirin 820E بتقنية 7 نانو مع معالج مميز رسومي من النوع Mali-G57.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.0 ،أما الكاميرا الخلفية فتأتي مع كاميرا.

الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.9 ،وكاميرا 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 للتصوير بزاوية عريضة، أما الكاميرا الثالثة ،وهي الثانية ،فتأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 ،وتركز على أعمال العزل والصور الشخصية.

أما الكاميرا الرابعة للهاتف تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 وهي متخصصة في التصوير الكلي بالإضافة إلى فلاش LED أحادي.

الهاتف يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ،كما يدعم أيضاً التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.

يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء ،تدعم شبكة Wi-Fi ترددات a / b / g / n / ac.

كما أنه يدعم نقطة اتصال Wi-Fi Direct ثنائية النطاق.

البلوتوث يدعم إصدار 5.0 المميز.

الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي GPS ويدعم أنظمة الـ GPS.

ملاحة أخرى ،مثل A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS.

الأمان والحماية يدعم الهاتف يأتي مستشعر البصمة في الجزء السفلي من الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل مقياس التسارع والقرب و البوصلة والدوران.

يأتي منفذ USB من أحدث نوع C مع ميزة OTG لتشغيل أي برنامج تشغيل USB على هاتفك.

البطارية تأتي بسعة 3800 مللي أمبير شحن سريع 66 وات مع شحن عكسي 5 وات.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Huawei EMUI 12 ولكن للأسف يفتقر إلى خدمات Google Play.