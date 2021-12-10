طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 بطريقة مضمونة وآمنه

طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 ، واحدة من أكثر الألعاب التي يتم البحث عنها على محركات البحث هي ألعاب PUBG هناك الكثير من لاعبي PUBG الذين ليس لديهم الكثير من المال لجمع الشدات بشكل مستمر، لذا فهم يبحثون عن طريقة لشحن PUBG بطريقة آمنة.

طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021



من خلال هذا المقال سوف نعرض لك أهم الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي بأمان وموثوقيه في أسرع وقت.

أولاً، يجب عليك التأكد من أن جهازك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالإنترنت.

ثم عليك أن تذهب إلى موقع idle Empire.

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، وبعد ذلك ستظهر بعض الأسئلة ومقاطع الفيديو.

يجب الإجابة على هذه الأسئلة ومشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو.

عند الانتهاء، ستكسب العديد من النقاط وتجمعها على بطاقة Google Play .

يمكنك الآن استخدام هذه النقاط لشحن أدوات Buggy وشراء الأسلحة والأدوات.

يعد هذا الموقع من أكثر الطرق أمانًا للحصول على أشكال PUBG .

كيفية شحن شدات ببجي Pubg mobile 2021

الآن، بعد إطلاق لعبة PUBG New State المستقبلية رسميًا، يمكنك الدخول إلى العصر المتقدم الجديد من PUBG.

يمكنك تنزيل عملات NC Coins بنفس الطريقة المستخدمة في PUBG Mobile، لكن اللعبة لعبة جديدة ولم تعلن الشركة عنها بعد.

في مواقع الشحن مثل PUBG Mobile، يمكنك تجاوز تنزيل بطاقة Google Play Store أو App Store وشرائها مباشرة من خلال صفحة الويب، ثم إعادة شحن البطاقة المشتراه في متجرك، ثم إعادة تحميلها من خلال نفس اللعبة ونفس الحساب.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال موقع Midas Buy

يمكنك اتباع الخطوات أدناه للحصول على مظهر PUBG MOBILE 2021: