نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto للاندرويد التحديث الأخير إصدار ديسمبر من لعبة GTA: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto للاندرويد ، لا تتداول الكثير من الألعاب الإلكترونية التي تعطيك الطاقة والمغامرة وذلك عن طريق التشويق والمطاردة مع الشرطة وسرقة الأشخاص في الشوارع. في ولاية سان اندرياس الأمريكية حيث قامت شركة روك ستار جيم بإصدار لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس في عام 2010 وكانت تعمل علي الكمبيوتر فقط. كما كانت لعبة Grand Theft Auto بحجم كبير حتى وصلت في وقتها إلي ثلاثون جيجا بايت. ومع التطور التكنولوجي وتحديثها دائما. تم صدورها مؤخرا علي الكمبيوتر بحجم كبير جدا يصل إلي 65 جيجا بايت. وحازت اللعبة علي جوائز عديدة كما حققت أرباح خرافية تجعلها في قائمة موسوعة جينيس حيث تم كسر الرقم القياسي في وصول أرباح اللعبة إلي 1 مليار دولار في وقت ضئيل. واليوم سوف نستعرض خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto للاندرويد. كما سنعرض أيضا الشروط التي يجب إتباعها لتشغيل اللعبة.

تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد التحديث الأخير

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أفضل وأقوى إصدارات جراند ثفت أوتو للاندرويد والكمبيوتر والأكس بوكس كما أيضا أفضلهم تشغيلا علي البلاي ستيشن بكل أنواعه. حيث ظهرت اللعبة بعد الإصدار الأصلي بعشرة أعوام منذ صدور لعبة Grand Theft Auto: Vice city التي حدثت طفرة كبيرة في عالم التقنيات الحديثة للألعاب. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب قراءة التالي بعناية. ويجب ملاحظة أن هذه الخطوات لا تتضمن جوالات هواوي التي لا تدعم خدمات جوجل.

يتطلب تثبيت اللعبة الاتصال بالأنترنت.

كما تتطلب الدخول علي جوجل بلاي وكتابة أسم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في البحث.

في البحث. ثم الضغط على الإصدار ثم الدخول علي اللعبة من الداخل. ثم ننزل قليلا إلى أسفل.

بعد ذلك يجب النقر على قيمة اللعبة والتي تقدر بـ30 ريالا سعوديا.

ثم الدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الائتمان المتاحة لديك.

وفي حالة نجاح عملية الدفع والتي تتخطى نسبة نجاحها 90% سيظهر زر التثبيت فيجب الضغط عليه.

والآن تهانينا انت حصلت على GTA: San Andreas علي جوالك.

شروط تشغيل التحديث الأخير من GTA: San Andreas

تصميم اللعبة العالي الجودة يصبح عائقا في تشغيلها خصوصا علي الجوالات الأندرويد. ولكن هذا الإصدار بالتحديد يستحق التجربة وعلى جميع مستخدمي الجوالات فئة الفلاج شيب يجب تثبيت اللعبة والاستمتاع بها. ويجب إتباع شروط تشغيل لعبة GTA V APK سان أندرباس.

مساحة اللعبة تعتبر كبيرة مقارنة بباقي الألعاب علي جوجل بلاي وتصل سعتها إلي 5 جيجا بايت.

كما يجب أن يكون الجوال يعمل بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت ويعتبر هذه أقل ذاكرة عشوائية تعمل علي اللعبة بسلاسة.

يجب أيضا لتشغيل لعبة Grand Theft Auto للاندرويد سان أندرياس. أن يكون معالج الهاتف يعمل بسرعة كبيرة ويفضل أن يكون ثماني النواة.

سان أندرياس. أن يكون معالج الهاتف يعمل بسرعة كبيرة ويفضل أن يكون ثماني النواة. كما أيضا معالج رسوميات الشاشة يجب أن يكون قويا جدا وذلك للعمل بجودة كبيرة والاستمتاع بها.

أندرويد 11 كما سيتم نزول علي أندرويد 12 بعد نزوله رسميا.

يجب ملاحظة عزيزي القارئ أن يجب تثبيت لعبة Grand Theft Auto للاندرويد إصدار GTA: San Andreas. من جوجل بلاي ولا يجب البحث عنها في أماكن أخرى. حيث تقوم المنصات الإلكترونية بسرقة بياناتك. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.