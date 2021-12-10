نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Infinix Zero X Pro الجديد 2022 في المقال التالي

نقدم لكم اليوم هاتف من شركة انفنيكس وهو Infinix Zero X Pro، حيث صمم الهاتف بمواصفات ذات معايير ممتازة جدا وكاميرا مختلفة تماماً عن ذي قبل وتلتقط صورا رائعة، ولم يسبق لشركة انفنيكس إصدار هاتف بذلك الشكل، ففي ذلك المقال نعرفكم على مواصفات الهاتف. مواصفات هاتف Infinix Zero X Pro يدعم الهاتف شريحتين من نوع Nano Sim، كما يدعم شبكات 2G, 3G, 4G.

الهاتف يأتي بالأبعاد التالية 164.1 × 75.7 × 7.8 ملم بوزن يقدر بـ 193 جرام.

يدعم الهاتف بلوحة زجاجية مع إطار بلاستيكي. الشاشة تأتي بتقنية AMOLED وتبلغ مساحتها 6.67 بوصة ،بجودة FHD + ،وبدقة 1080 × 2400 بكسل ،وبكثافة بكسلات 570 بكسل لكل بوصة، نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 لعرض محتوى أكبر على الشاشة ودعم الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ،مما يساعد على استجابة الشاشة ،خاصة أثناء اللعب. يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من ذاكرة UFS 2.2. 8 جيجا عشوائي.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين من طريق الميموري ،ويتم وضعه في المنفذ الخاص به.

أداء هاتف Infinix Zero X Pro يأتي بمعالج Helio G95 بتقنية 12 نانو ،ومعالج رسومي Mali-G76.

الكاميرا الأمامية بدقة 9 ميجا بيكسل تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش LED مزدوج.

الكاميرا الثالثة تأتي بكاميرا 8 ميجا بيكسل وعدسات 3.15 (زاوية واسعة ،تليفوتوغرافي ،ماكرو) والتي تشكل تقريب بصري يصل إلى 5 مرات بدون جودة و 12 مرة في المجموع.

والكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.3 ،وهي للتصوير بزاوية عريضة ،بالإضافة إلى فلاش LED رباعي.

تدعم كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ،بمعدل التقاط في الثانية الواحدة 30 إطارًا. يدعم تسجيل فيديو 1080p FHD بمعدل 30 لقطة في الثانية.

يدعم البلوتوث والواي فاي بترددات a / b / g / n ،بالإضافة إلى دعم الهاتف لخاصية Wi-Fi Direct ثنائية النطاق.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي المعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ،بالإضافة إلى دعم أنظمة الملاحة الأخرى.

طرق الأمان والحماية على الهاتف: يدعم المستشعر تأتي بصمة الإصبع وفتح الوجه في الجزء السفلي من الشاشة ،وهي تدعم المستشعرات الأخرى باستثناء الجير وسكوب.

منفذ USB هو USB-C وهو أحدث نوع يدعم OTG مما يسمح له بتشغيل أي محتوى USB. تحتوي الهواتف على بطارية 3000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

الهاتف متوفر باللون الأسود والفضي والبني. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Infinix Zero X Pro الجديد 2022 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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