استبدال اكواد فري فاير 2021 موقع garena جواهر رسمية 100% free fire

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عمر شويل - جدة يأتي موقع قارينا فري فاير الذي يتضمن استبدال اكواد فري فاير 2021 وكذلك الحصول على عملة الجواهر المخصصة لشراء اسلحة وسكنات بلعبة الفيديو التي حازت على ملايين المستخدمين، حيث اصبحت لعبة free fire من أفضل الالعاب المميزة مثل ببجي موبايل، وببجي نيوستيت في المنافسة لالعاب القتال، ولذلك يكثر البحث فيها عن كيفية شراء جواهر بطريقة شرعية.

استبدال اكواد فري فاير2021

عادتًا ما يحصل اللاعب في لعبة فري فاير على هدايا ومكافآت، لذلك لابد أن تقوم بالتسجيل على موقع جارينا الرسمي المخصص لاستبدال المكافئات، وذلك عن طريق معرف اللاعب الأيدي، ويحتاج الموقع تسجيل الدخول بطريقة من الطرق المحددة، ثم كتابة الكود المكون من 12 حرف عبارة عن حروف كبيرة وأرقام، وهناك كودات فري فاير يمكنك تجربتها والاستفادة منها، في حال كانت تعمل حتى الآن.

استبدال الكود فري فاير 2021

كما ذكرنا تستطيع الدخول على موقع استبدال المكافئات وذلك عن طريق الاتي:

البحث في متصفحك على موقع reward.ff.garena.com

ثم تسجيل الدخول عن طريق اي من الطرق المحددة بالموقع.

بعد ذلك يفتح لك خانات وضع الكود الذي حصلت عليه في اللعبة.

ويجب مراعاة موعد انتهاء صلاحية الكود.

كما خصص الموقع لك التواصل مع خدمة العملاء حلال مواجهتك مشكلة.

موقع قارينا فري فاير شحن جواهر

كما خصصت موقع قارينا وهو موقع رسمي في اللعبة لكي يتم شحن جواهر رسمية به، وذلك من خلال التسجيل كذلك ودخول حساب اللاعب بالايدي id، ثم تقوم بالأتي:

اختيار الدولة التابع لها.

ثم يتم اختيار الكمية المراد شحنها.

وهنا يظهر لك السعر قرين كل كمية.

بعد ذلك تضع وسيلة الدفع المتاحة لك.

وتثوم بشراء جواهر فري فاير المطلوبة، وستجدها داخل حسابك باللعبة للاستفادة منها.

بخطوات سهلة تحصل على شحن جواهر فري فاير للعبة الفيديو القتالية التي لها الكثير من مستخدميها على الهواتف الأندرويد، والآيفون.

تحديث فري فاير 2021

في كل شهر يأتي تحديث لعبة فري فاير والتي تمت شهر نوفمبر 2021 الماض، والتحديث الحالي بعنوان العصر الجديد، الذي يتضمن: