تثبيت GTA 5 TRILOGY جراند ثفت أوتو 5: ذاتريلوجي للاندرويد وشروط التشغيل

GTA 5 TRILOGY جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي هي لعبة الاكشن والمغامرات الشهيرة من تطوير روكستار جيمز، واعتمدت اللعبة ثلاثية الأبعاد علي الدمج بين ثلاث إصدارات سابقة من اللعبة هي جران ثيف اوتو ٣ وجراند سيف اوتو فايس سيتي وجراند سيف اوتو سان اندرياس، وتعتبر GTA 5 TRILOGY من أشهر العاب السرقه والمغامرات التي تتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب والمراهقين، ويعتبر الفرق بين GTA 5 TRILOGY وباقي أصدارات جاتا الأخري هوا الفرق الواضح في الجرافيك الهاص بالعبة والتحسينات في في الطرق والبنيئة ومستوي الأضاءة، كما شملت بعض التحسينات في التحكم وذلك للوصول إلي أفضل تحكم من جانب الاعبين علي أجهزة الحاسب المكتبي أو عن طريق الجوالات. كذلك تم توفير اللعبة متوافقة تمام مع أنظمة تشغيل أندرويد وios، وسوف نتعرف الان علي أهم مميزات ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي.

GTA 5 ستحتوي على أكبر تشكلية مركبات أكثر من أي جزء مضى، وتتضمن علي أضخم تشكيلة متنوعة من السيارات والشاحنات والدراجات الهوائية والنارية والمروحيات والطائرات. كذلك السيارات ستكون أفضل من GTA 4 حيث الثبات علي الارض وميكانيكية القيادة ستكون مثل ألعاب السباقات. اللاعبون سيكون بمقدورهم تخصيص سياراتهم من حيث اللون والتجهيزات، وكذلك إضافة العديد من التحسينات على الأسلحة.

مميزات لعبة GTA 5 TRILOGY

يحتوي هذا الاصدار علي جميع السيارات الجديدة التي ظهرت قبل اكتوبر ٢٠٢١.

كذلك تم إضافة أنواع جديدة من الأسلحة.

يحتوي الإصدار الجديد علي جرافيك عالي الجودة والرسومات الحديثة بعد الترقية.

كذلك تم تحسين المستوي الصوتي في اللعبة ليظهر صوت نقي جاذب للانتباه.

كذلك أعتمد التصميم الجديد أن يكون أكثر واقعية.

توفر الكثير من أدوات التحكم التي تساعد علي اللعب بأحترافية.

المواصفات اللازمة لتشغيل GTA 5 Trilogy

نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت

ويندوز 10 64-بت المعالج: Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300

Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300 الذاكرة العشوائية (الرام) : 8 جيجابايت

(الرام) 8 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت

أفضل مواصفات للتشغيل

نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11

ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11 المعالج: Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600

Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600 الذاكرة العشوائية (الرام) : 16 جيجابايت

(الرام) 16 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570

Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد