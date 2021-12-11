استقبل بأقوى إشارة.. تردد قنوات الكأس القطرية الناقلة مباريات كأس العرب 2021

تردد قناة الكأس القطرية، استطاعت قناة الكأس القطرية المفتوحة الجديدة أن تحقق شهرة كبيرة منذ بداية انطلاقها من قبل العديد من الجماهير من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهذا لاهتمامها الخاص بكافة الأخبار والتقارير والنشاطات والمباريات والدوريات الخاصة بالرياضة والكورة، هذا بالإضافة إلى اهتمام القناة بمتابعة أحداث بطولات كأس العالم وتقديم البرامج التي تهتم بعرض ملخصات المباريات مع أقوى وأكبر وأمهر المذيعين والمحللين العاملين في القناة وعلى دراية وخبرة كبيرة بالقوانين الرياضية، ولكل من يعشق الرياضة والكورة ومتابعة أحداث المباريات أول بأول عليكم بمعرفة تردد قناة الكأس القطرية من خلال هذا المقال.

تردد قناة الكأس القطرية

يمكنكم الحصول على قناة الكأس القطرية من خلال إجراء عملية البحث الآلي عبر استخدام الريموت كنترول المتحكم في جهاز الريسيفر، ولكن لابد من التعرف على التردد الخاص بالقناة والذي يتمثل فيما يلي، كما يمكنكم متابعة القناة بشكل مباشر دون تشويش للصوت أو الصورة وبجودة عالية.

القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية عبر قمر عرب سات بدر 4

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4.

تردد القناة: 12245.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية عبر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 10770.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

برامج قناة الكأس القطرية

تقدم قناة الكأس القطرية مجموعة من القنوات الفضائية المختصة بعالم الكورة والرياضة، منها برنامج الحكم، فضفض، 90 دقيقة، حصاد الأسبوع، المجلس، ويذكر أن قناة الكأس القطرية الرياضية قامت مؤخرا بعرض مباراة مصر والجزائر بث مباشر، حيث التقى منتخب مصر الفراعنة أمام المنتخب الجزائري في مباراة مشتعلة.

طريقة ضبط تردد قناة الكأس على الرسيفر

أولاً الضغط على القائمة “MENU”

الضغط على OPTIONS.

الضغط على كلمة تثبيت أو INSSTAIIATION.

عليك تحديد القمر من القائمة.

كتابة تردد القناة، ثم تحديد رأسي أم أفقي.

تسجيل معدل الترميز والضغط على كلمة OK.

الضغط على كلمة SAVE.

بهذا يكون قد قدمنا لحضراتكم تردد قنوات الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 كما يمكنكم متابعة المباريات على قناة بين سبورت المفتوحة.