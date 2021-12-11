تنظم ضربات القلب وتراقب نسبة الأكسجين.. مزايا ساعة HUAWEI Watch GT3 تفوق الخيال والسعر لُقطة

صرحت شركة هواوي بإطلاق الإصدار الجديد من ساعة HUAWEI Watch GT3، حيث تعد تلك الساعة هي الإصدار الثالث من نوعها، نظرا لنجاح الإصدار السابق بشكل كبير، ويحب العديد من الأشخاص اقتنائها وخاصة في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، وذلك لما تحمله من مزايا عديدة، لذا سوف نوضح لكم كافة تفاصيلها اليوم.

ساعة HUAWEI Watch GT3

تتمتع ساعة HUAWEI Watch GT3 بمزايا عديدة سواء أكان في شكلها الخارجي أو عمر بطاريتها، أو سعرها، أو مواصفاتها التي توجد في أنواع أخرى ولكن بأسعار أعلى بكثير، وهذا من يجعل الإقبال عليها شديد، كما أنها تتماشى مع أجهزة الأيفون والأندرويد، لذا كل ن يريد أن يقتني ساعة جذابة بتصميماتها مع التكنولوجيا الحديثة، لابد من الذهاب لشرائها.

مميزات ساعة هواوي الجديدة GT3

وزنها خفيف، حيث يبلغ 35 جرام، أما بالنسبة لسمكها فهو 11مم.

شكلها عصري للغاية، كما أن شكلها يستمر لسنوات دون أن يتغير رونقه، فهو مناسب لكل العصور.

تم إصدارها بأشكال عديدة وبألوان مختلفة.

مقاس شاشتها هو 1.43 بوصة، وتتمتع بالوضوح الكامل.

تتميز بأنها ساعات من النوع الفخم.

مزايا بطارية ساعة هواوي الجديدة 2022

بطارية تلك الساعة تعمل لمدة أسبوعين على التوالي، دون الحاجة إلى الشحن، لذا تمكن من يشتريها بارتدائها دوما، حتى أثناء النوم، وتلك الميزة تشجع كثير من المشترين على شرائها.

المزايا الصحية والبدنية لساعة هواوي 2022

تعمل كمنبه في تذكير الشخص بمواعيد النوم المبكر.

تتابع النسبة التي تخص تسبغ الأكسجين بداخل دم الانسان.

تذكر الشخص بكميات المياه اللازمة يوميا.

تتابع دوريا ضربات القلب.

تعطي تنبيه مستمر بالتذكيرات الصحية.

تتابع نسب التوتر والإجهاد في الجسم.

بها خدمة تحديد الموقع، وهي ميزة لمن يتبع رياضة المشي.

يطلق عليها اسم مراحل القمر، نظرا لأن الاصدار الجديد مكون من ثمان ساعات، على أشكال مراحل القمر بتغيراته المختلفة، سواء أكان بدرا أو هلالا، أو غيره.

أما بالنسبة لسعرها تلك الأيام في المملكة العربية السعودية هو 1049 ريال، وقد تم الإعلان من قبل الشركة عن كافة صورها الحصرية، كي تشجعهم على شراؤها.