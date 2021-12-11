تثبيت GTA V للاندرويد التحديث الأخير من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

تثبيت GTA V للاندرويد ، التحديث الأخير الآن متاح لهذه اللعبة الشهيرة فإذا كنت تبحث عزيزي المستخدم عن التحديث الأخير فلا تبحث كثيرا علي شبكة الأنترنت. أنت الآن وصلت في المكان الصحيح. حيث سيتم سرد الآن خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto. التي حازت علي أرباح مبيعاتها علي اكثر من مليار دولار في وقت قياسي. كما جعلها الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية في الوصول إلي مليار دولار في وقت قصير كأول لعبة إلكترونية تحقق مبيعات بهذه القيمة الكبيرة في وقت قياسي. حيث تتمتع لعبة GTA V الأصلية بأحدث تكنولوجيا في التصميم ونظام لعب مشوق يدخلك في عالم المغامرة. واليوم سوف نعرض لكم كيفية التثبيت الأمنة علي بياناتكم وحماية جوالاتكم من التلف. كما سنعرض أيضا متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت GTA V للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

بعض المواقع تقوم بتضليل المستخدم وتقوم بإيهامه أن اللعبة غير متاحة إلا من خلال ذلك الموقع فقط. ولكن في الحقيقة هذا غير صحيح اللعبة متاحة علي أمن منصة إلكترونية وهي جوجل بلاي. حيث تمت شراكة بين شركة روك ستار جيم وجوجل بصدور اللعبة من خلاله بجميع إصدارتها وهي لعبة Grand Theft Auto: Vice city، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، كما أصدرت أيضا جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. ولكن كلها نسخ مدفوعة. كما هناك أيضا نسخ مجانية ولكن لا تتبع شركة روك ستار. ولتثبيت لعبة GTA V الأصلية لأنطمة أندرويد يجب إتباع التالي.

الضغط أولا علي أيقونة جوجل بلاي داخل الجوال.

ثم النقر علي شريط البحث ونبحث بإسم لعبة Grand Theft Auto.

والآن سيظهر علي الشاشة إصدارات GTA V APK المختلفة.

المختلفة. نضغط علي إصدار سان اندرياس الذي نتحدث عنه اليوم.

ثم دفع ثمن اللعبة والمقدر بالريال السعودي بقيمة 30 ريال. كما قيمتها بالعملة المصرية مائة وثلاثون جنيها.

والآن بعد عملية الدفع سيتم إظهار مربع التثبيت يجب النقر عليه والآن بإمكانك اللعب بسهولة.

شروط ومتطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد التحديث الأخير

العائق الكبير والذي يعجز الكثير من مستخدمي الألعاب عن تحقيقه هي شروط اللعبة تحديدا التحديث الأخير الذي يتطلب الكثير. حيث أن لعبة GTA V الأصلية. تتمتع بتصميم كبير يعوق تشغيلها علي جوالات الفئة المتوسطة. ويجب قبل تثبيت GTA V للاندرويد ودفع قيمتها يجب أن يتوفر به الشروط الكبيرة الأتية.

GTA: San Andreas يصل حجمها 5 جيجا بايت. فيجب علي الأقل مساحة فارغة لا تقل عن 10 جيجا. لأن بعد عملية التثبيت تقوم اللعبة باستخدام مساحة أكبر.

يصل حجمها 5 جيجا بايت. فيجب علي الأقل مساحة فارغة لا تقل عن 10 جيجا. لأن بعد عملية التثبيت تقوم اللعبة باستخدام مساحة أكبر. كما تتطلب أيضا اللعبة ذاكرة عشوائية والذي أسمها في الأسواق RAM. حيث لا تقل عن 6 جيجا بايت.

كما يتطلب وجود معالج عالي الأداء وهو SNAP DRAGON 856G أو ما يعادل ذلك المعالج من شركات المعالجات الأخرى.

كما تعمل لعبة GTA V APK بمعالج للشاشة لعرض اللعبة بجودة كبيرة.

بمعالج للشاشة لعرض اللعبة بجودة كبيرة. نظام اندرويد 11 هو أفضل نظام يعمل عليه اللعبة تحديدا التحديث الأخير.

عزيزي القارئ لقد تم عرض كيفية تثبيت GTA V للاندرويد التحديث الأخير. كما تم عرض متطلبات وشروط لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة الشهيرة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.