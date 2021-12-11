نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير صالحة للجميع 2021 خطوات قارينا للشحن واستبدال الكودات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة فري فاير ماكس (Garena Free Fire MAX) صدر بتاريخ 27 نوفمبر 2021، ومحبي اللعبة يبحثون عن أحدث اكواد فري فاير صالحة للجميع 2021 تفيدهم في مسيرتهم نحو الفوز في اللعبة القتالية التي لا تستغرق المباراة فيها عن 10 دقائق، ويتنافس حينها نحو 50 لاعب، وهذه المنافسة تبدا بالهبوط على جزيرة واختيار مكان آمن من الاعداء تستطيع منه القتال والحفاظ على سلامتك حياً حتى نهاية المباراة.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2021

عبر موقع قارينا يمكنك استبدال اكواد فري فاير التي تحصل عليها في اللعبة أثناء تقدمك، وهي هدايا ومكافئات يتم استرداد المكافئات من خلال وضع كودات فري فاير في موقع قارينا الرسمي، حيث خصصت اللعبة رابط لشراء جواهر فري فاير، وآخر يتم منه شحن كود فري فاير، ومن خلال موقعنا ثقفني نشرح لكم الخطوات، كما نضع بعض كودات free fire.

استبدال الكود فري فاير 2021

طريقة سهلة تستطيع استبدال كود المكافئات وذلك بالخطوات التالية:

تبدأ بالدخول على رابط موقع قارينا الرسمي على متصفحك (reward.ff.garena).

ثم تسجيل الدخول بأي وسيلة من الوسائل المحددة.

وقبل ذلك لابد أن تسجل الدخول في اللعبة، وإنشاء الشخصية الخاصة بك.

بعد ذلك يفتح لك خانات الكود لوضعه بها، وستجد كود الهدايا في علامة التبويب [vault] .

بعد ذلك تجد الالماس والجواهر في محفظة حسابك باللعبة.

مع ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية الكود لكي لا يضيع عليك الاستفادة منه.

أكواد فري فاير جديدة صالحة للجميع

هذه مجموعة من كودات فري فاير الجديدة، عليك تجربتها بموقع استبدال الاكواد:

DDFRTY1616POUYT

F2QA SFGY T5GH

NHKJU88TREQW

FFICZTBCUR4M

BBHUQWPO1616UY

F34R FGBN MKLO

SDAWR88YO16UB

ADERT8BHKPOU

FFICWFKZGQ6Z

FFBBCVQZ4MW

BHPOU81616NHDF

F9IK MNBV CDER

MJTFAER8UOP16

MHOP8YTRZACD

FFBATJSLDCCS

F8IK NBVF R55T

موقع قارينا فري فاير شحن جواهر

كما خصصت اللعبة موقع قارينا كي يتم شحن جواهر بالحساب الأيدي، وهي طريقة آمنة 100%، وتتم بالخطوات التالية:

من متصفحك البحث على شبكة النت كتابة موقع (shop2game).

يحولك إلى موقع garena، ثم يتطلب تسجيل الدخول بمعرف اللاعب، أو حساب الفيسبوك.

ثم يفتح لك عضويتك وهنا تعرف اسعار شراء الجواهر بعملة الدولة المسجل بها.

بعد ذلك تختار الكمية، ووسيلة سداد القيمة.

بذلك تعرفنا على كيفية الحصول على اكواد فري فاير صالحة للجميع 2021 وكذلك طريقة الدخول على موقع قارينا فري فاير شحن جواهر رسمية بالأيدي.