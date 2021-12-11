نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس 2022 Al Kass TV المفتوحة HD بجودة عالية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس القطرية سينتقل تركيز العالم العربي إلى ملاعب الدوحة غدا السبت 11 كانون الأول / ديسمبر، ليرى

اللقاء المرتقب بين مصر والأردن في كأس العرب، التي تقام حاليا في قطر. لمشاهدة The Round Witch على النايل

سات، تابعوا قناة الكاس القطرية الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة 6 مساءا بتوقيت السعودية و 7 مساءا بتوقيت الإمارات.

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات

وفي هذا الصدد، وضمن سلسلة الأخبار اليومية لخدمة “ثقفني”، سنقوم برصد تردد قناة الكاس القطرية نايل سات لمشاهدة

مباراة مصر والأردن والتي ستذاع على النحو التالي:

اقراء ايضا:- موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم 11 ديسمبر 2021 فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تبث قناة الكأس الفضائية القطرية على التردد التالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 11919.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات أخرى لبث مباراة مصر والأردن

وكانت قناة On Time Sport التي كشفت عن ذلك في وقت سابق من بين مجموعة القنوات المفتوحة التي حصلت على

الأهلية لبث المباراة القادمة بين مصر والأردن، وذلك بالتردد التالي:

تردد قناة on time sport

– القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

كما أعلنت شركة قنوات bein الرياضية عن فوزها بحقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على قمرَي نايل سات وعرب سات، دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وأن الترددات كانت كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

– تردد القناة: 11013.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل التصحيح: 3/4.

– الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11054.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويتطلع المنتخب الوطني اليوم إلى تحقيق الفوز على غريمه المنتخب الأردني من أجل الصعود إلى الدور النصف نهائي

في بطولة كأس العرب.

ترددات قنوات الكأس

القمر التردد معدل الترميز القنوات عرب سات 12245 V 27500 1,2,3,4,EX1 12418 H 5,6,7,8,EX2 نايل سات 11919 H 1,2,3,4,EX1 سهيل سات 11678.07 H EX1 اسيا سات 3660 V 2 جلاكسي 12183.3 H 22500 2